В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Член-корреспондент Член-корреспондент РАН , завкафедрой эндокринологии № 1 Института клинической медицины Сеченовского университета Валентин Фадеев рассказал РИА Новости, почему среди умерших от COVID-19 достаточно много пациентов с диабетом.

Ранее портал MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз.

"Специфической прямой связи смерти от коронавируса и высокого сахара нет, но есть связь с общесоматическим состоянием пациента, которое при диабете очень плохое, то есть диабет приводит к разрушению нормальной работы всех систем, в этой связи пациент более уязвимый", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди умерших от коронавирусной инфекции действительно существенная часть — это пациенты, больные сахарным диабетом, потому что эта болезнь утяжеляет любую сопутствующую патологию.

При этом риск заражения коронавирусом у пациентов с диабетом не выше, чем у здоровых людей, подчеркнул Фадеев.

"Пациентам с диабетом надо рекомендовать заниматься этим диабетом. Если он будет контролироваться, то это снижает риск пропорционально всех проблем", — пояснил эксперт.

По его словам, если человек с диабетом все же заразился коронавирусом, то он может совмещать лечение диабета с терапией коронавирусной инфекции, но в части случаев ее нужно интенсифицировать.