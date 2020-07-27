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В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса
Член-корреспондент РАН, завкафедрой эндокринологии № 1 Института клинической медицины Сеченовского университета Валентин Фадеев рассказал РИА Новости, почему... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:18
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В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса

14:45 27.07.2020 (обновлено: 15:18 27.07.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, завкафедрой эндокринологии № 1 Института клинической медицины Сеченовского университета Валентин Фадеев рассказал РИА Новости, почему среди умерших от COVID-19 достаточно много пациентов с диабетом.
Ранее портал MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз.
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"Специфической прямой связи смерти от коронавируса и высокого сахара нет, но есть связь с общесоматическим состоянием пациента, которое при диабете очень плохое, то есть диабет приводит к разрушению нормальной работы всех систем, в этой связи пациент более уязвимый", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди умерших от коронавирусной инфекции действительно существенная часть — это пациенты, больные сахарным диабетом, потому что эта болезнь утяжеляет любую сопутствующую патологию.
При этом риск заражения коронавирусом у пациентов с диабетом не выше, чем у здоровых людей, подчеркнул Фадеев.
"Пациентам с диабетом надо рекомендовать заниматься этим диабетом. Если он будет контролироваться, то это снижает риск пропорционально всех проблем", — пояснил эксперт.
По его словам, если человек с диабетом все же заразился коронавирусом, то он может совмещать лечение диабета с терапией коронавирусной инфекции, но в части случаев ее нужно интенсифицировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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