https://ria.ru/20200727/1574986346.html
В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса
Член-корреспондент РАН, завкафедрой эндокринологии № 1 Института клинической медицины Сеченовского университета Валентин Фадеев рассказал РИА Новости, почему... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:45
2020-07-27T15:18
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РИА Новости
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Член-корреспондент РАН
, завкафедрой эндокринологии № 1 Института клинической медицины Сеченовского университета Валентин Фадеев рассказал РИА Новости, почему среди умерших от COVID-19 достаточно много пациентов с диабетом.
Ранее портал MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США
сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз.
"Специфической прямой связи смерти от коронавируса и высокого сахара нет, но есть связь с общесоматическим состоянием пациента, которое при диабете очень плохое, то есть диабет приводит к разрушению нормальной работы всех систем, в этой связи пациент более уязвимый", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что среди умерших от коронавирусной инфекции действительно существенная часть — это пациенты, больные сахарным диабетом, потому что эта болезнь утяжеляет любую сопутствующую патологию.
При этом риск заражения коронавирусом у пациентов с диабетом не выше, чем у здоровых людей, подчеркнул Фадеев.
"Пациентам с диабетом надо рекомендовать заниматься этим диабетом. Если он будет контролироваться, то это снижает риск пропорционально всех проблем", — пояснил эксперт.
По его словам, если человек с диабетом все же заразился коронавирусом, то он может совмещать лечение диабета с терапией коронавирусной инфекции, но в части случаев ее нужно интенсифицировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.