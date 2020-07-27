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Эксперимент по досудебному обжалованию проверок начнется с 17 августа
Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке во всех регионах России пройдет с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:45
россия
михаил мишустин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Эксперимент по досудебному обжалованию проверок начнется с 17 августа

14:45 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке во всех регионах России пройдет с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что предприниматели смогут обжаловать решения контрольных и надзорных органов в досудебном порядке и дистанционно - через портал госуслуг. Заявление можно будет подать через личный кабинет в случае несогласия с решениями или предписаниями контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, надёжности гидротехнических сооружений, в сфере качества лекарств и медицинской помощи.
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"Провести с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Также добавляется, что на принятие решения по обращению госоргану отводится два рабочих дня. Пошлина на подачу заявления взиматься не будет.
"Если эксперимент будет признан удачным, досудебное обжалование распространят на другие виды контроля и надзора", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внедрение электронного формата в сфере контроля и надзора делается для снижения количества злоупотреблений и повышения прозрачности. По его словам, в эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор.
В настоящий момент предприниматели могут обжаловать решения контролеров как в судебном порядке, так и в административном, при этом жалоба отправляется в сам госорган. Однако порядок досудебного обжалования как самостоятельного института законом не установлен, в том числе не прописаны основания досудебного обжалования.
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РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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