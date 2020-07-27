Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574986198.html
Швеция ожидает самое низкое число запросов на убежище за 20 лет
Миграционная служба Швеции прогнозирует снижение числа запросов на предоставление убежища в Швеции с 21 тысячи до 13 тысяч в 2020 году на фоне пандемии... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:44
коронавирус covid-19
воз
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355096_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_4be8b8b57dcf4d7bfd4a1040d941d7a6.jpg
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355096_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_4be8b8b57dcf4d7bfd4a1040d941d7a6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355096_256:0:1792:1152_1400x0_80_0_0_ed0331218eee8515105b770933ff5070.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355096_448:0:1600:1152_1400x0_80_0_0_04152e019f079ac55e52447f3b9c28ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, швеция, в мире

Швеция ожидает самое низкое число запросов на убежище за 20 лет

14:44 27.07.2020
293
© Фото : Бахадыр НамазовЖизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
© Фото : Бахадыр Намазов
СТОКГОЛЬМ, 27 июл - РИА Новости. Миграционная служба Швеции прогнозирует снижение числа запросов на предоставление убежища в Швеции с 21 тысячи до 13 тысяч в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, это самое низкое число с 1999 года, сообщает ведомство в понедельник.
"Ограничения на передвижения сильно повлияли на число обращений за предоставлением убежища в Швеции. В связи с этим ожидается, что число обращений в этом году снизится с прогнозировавшейся ранее 21 тысячи до 13 тысяч", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В комментарии для Sveriges Radio глава ведомства Микаэль Риббенвик отметил: "Это исторически низкая цифра, чтобы увидеть более низкое число запросов на предоставление убежища, нужно смотреть ранее 1999 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
411100
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ВОЗШвецияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ России
Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках
Дом Правительства РФ
Эксперимент по досудебному обжалованию проверок начнется с 17 августа
Сотрудник полиции
В Кузбассе полиция проводит проверку после драки девочек-подростков
Учения Sea Breeze в Черном море
В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020
Годовое общее собрание акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель проходит в Москве
В "Норникеле" создали департамент экологии
Коронавирус COVID-19
В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса
Джулиан Ассанж
Основные слушания по делу Ассанжа пройдут в очном режиме
Лишенный сана схиигумен Сергий
Суд рассмотрит апелляцию по делу отца Сергия о фейках 3 августа
Группа адвокатов Джулиана Ассанжа у Национального суда Испании в Мадриде
Адвокат Ассанжа считает возможную экстрадицию несправедливой
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Мааса об участии России в G7
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект об общении коллекторов с должниками
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров
Виктор Медведчук
Кабмин ведет Украину к экономической катастрофе, заявил Медведчук
Владимир Джабаров
Джабаров призвал хабаровчан дать Дегтяреву поработать
Рига
В Латвии не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния