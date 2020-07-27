Швеция ожидает самое низкое число запросов на убежище за 20 лет

"Ограничения на передвижения сильно повлияли на число обращений за предоставлением убежища в Швеции. В связи с этим ожидается, что число обращений в этом году снизится с прогнозировавшейся ранее 21 тысячи до 13 тысяч", - говорится в сообщении.