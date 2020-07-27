https://ria.ru/20200727/1574986198.html
Швеция ожидает самое низкое число запросов на убежище за 20 лет
Миграционная служба Швеции прогнозирует снижение числа запросов на предоставление убежища в Швеции с 21 тысячи до 13 тысяч в 2020 году на фоне пандемии... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:44
2020-07-27T14:44
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швеция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, воз, швеция, в мире
СТОКГОЛЬМ, 27 июл - РИА Новости.
Миграционная служба Швеции
прогнозирует снижение числа запросов на предоставление убежища в Швеции с 21 тысячи до 13 тысяч в 2020 году на фоне пандемии коронавируса
, это самое низкое число с 1999 года, сообщает ведомство в понедельник.
"Ограничения на передвижения сильно повлияли на число обращений за предоставлением убежища в Швеции. В связи с этим ожидается, что число обращений в этом году снизится с прогнозировавшейся ранее 21 тысячи до 13 тысяч", - говорится в сообщении.
В комментарии для Sveriges Radio глава ведомства Микаэль Риббенвик отметил: "Это исторически низкая цифра, чтобы увидеть более низкое число запросов на предоставление убежища, нужно смотреть ранее 1999 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.