Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посольство Узбекистана выясняет подробности ликвидации террориста в подмосковных Химках, пока нет информации, гражданином какой страны он являлся, сообщили в дипмиссии.
"Видел новость. Пока точной информации нет у нас. Коллеги уже работают", - сообщил РИА Новости представитель посольства.
Ранее ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Сам террорист при попытке задержания был уничтожен - его обнаружили в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", в ходе перестрелки его нейтрализовали.
При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.
Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)". Позднее в ФСБ уточнили, что именно брат сообщил в силовые органы о внезапной пропаже без вести предполагаемого злоумышленника.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Из комментария Следственного комитета можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз.