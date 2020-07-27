Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках

"Видел новость. Пока точной информации нет у нас. Коллеги уже работают", - сообщил РИА Новости представитель посольства.

При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

Из комментария Следственного комитета можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз.