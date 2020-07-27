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В Кузбассе полиция проводит проверку после драки девочек-подростков
Полиция проводит проверку в городе Березовском Кемеровской области, где произошла драка между девочками-подростками. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:43
гумвд
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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гумвд, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе полиция проводит проверку после драки девочек-подростков

14:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КЕМЕРОВО, 27 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку в городе Березовском Кемеровской области, где произошла драка между девочками-подростками.
Видео, на котором лежащую на земле девочку избивает руками и пинает ногами другая девочка, размещено в местном Telegram-канале "Регион-42, Кемерово". Другие подростки за кадром подбадривают нападающую. По информации Telegram-канала, подростки сначала заставили пострадавшую драться один на один с одной девочкой, а потом стали бить ее по очереди.
"В дежурную часть ОМВД России по городу Березовскому обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летней дочери в результате конфликта со сверстницами причинены побои. Вскоре в полицию с аналогичным заявлением обратилась мама 13-летней девочки, которая была в числе нападавших на ребенка первой заявительницы. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников произошедшего. Полицейские проводят по данному факту проверку, выясняют причины инцидента", – сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка, между девочками была обоюдная драка: "На видео мы видим только финал этой драки, где побеждает одна из них… заявления от обеих родительниц (поступили – ред.), то есть побои и у той, и у другой".
Отмечается, что по каждому из заявлений вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои".
СУСК РФ по Кузбассу сообщило, что проводит доследственную проверку видео из соцсети, "на котором запечатлено избиение подростками (по внешним признакам) несовершеннолетней девочки".
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