В Кузбассе полиция проводит проверку после драки девочек-подростков

КЕМЕРОВО, 27 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку в городе Березовском Полиция проводит проверку в городе Березовском Кемеровской области , где произошла драка между девочками-подростками.

Видео, на котором лежащую на земле девочку избивает руками и пинает ногами другая девочка, размещено в местном Telegram-канале "Регион-42, Кемерово". Другие подростки за кадром подбадривают нападающую. По информации Telegram-канала, подростки сначала заставили пострадавшую драться один на один с одной девочкой, а потом стали бить ее по очереди.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Березовскому обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летней дочери в результате конфликта со сверстницами причинены побои. Вскоре в полицию с аналогичным заявлением обратилась мама 13-летней девочки, которая была в числе нападавших на ребенка первой заявительницы. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников произошедшего. Полицейские проводят по данному факту проверку, выясняют причины инцидента", – сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка, между девочками была обоюдная драка: "На видео мы видим только финал этой драки, где побеждает одна из них… заявления от обеих родительниц (поступили – ред.), то есть побои и у той, и у другой".

Отмечается, что по каждому из заявлений вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои".