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В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020
Международные учения Sea Breeze-2020 завершились в Черном море, все задачи маневров выполнены в полном объеме, сообщила в понедельник пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:43
алексей неижпапа
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алексей неижпапа, черное море, boeing p-8 poseidon, украина, безопасность, в мире

В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020

14:43 27.07.2020
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© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения Sea Breeze в Черном море
Учения Sea Breeze в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения Sea Breeze в Черном море. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Международные учения Sea Breeze-2020 завершились в Черном море, все задачи маневров выполнены в полном объеме, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
Командующий военно-морских сил вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа 20 июля сообщил, что в Черном море начались международные учения Sea Breeze-2020.
"В Черном море завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze… Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в учениях приняли участие около 2 тысяч человек из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное.
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Одной из особенностей учений в этом году была общая удаленная работа двух штабов, из которых осуществлялось управление Sea Breeze, отметили в ведомстве. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй - в испанском городе Рота. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией, дистанционно проводилось планирование всех мероприятий.
"Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США", - говорится в сообщении.
За практическими действиями в море корабельно-катерных групп учений пристально следили корабли Черноморского флота РФ, добавили в минобороны.
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Алексей НеижпапаЧерное мореBoeing P-8 PoseidonУкраинаБезопасностьВ мире
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