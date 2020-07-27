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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1574986022.html
Суд рассмотрит апелляцию по делу отца Сергия о фейках 3 августа
Суд в городе Верхняя Пышма Свердловской области 3 августа рассмотрит апелляцию лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:42
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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РИА Новости
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353
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схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, верхняя пышма, происшествия

Суд рассмотрит апелляцию по делу отца Сергия о фейках 3 августа

14:42 27.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий
Лишенный сана схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лишенный сана схиигумен Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Суд в городе Верхняя Пышма Свердловской области 3 августа рассмотрит апелляцию лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о распространении недостоверной информации, следует из данных картотеки суда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
Из данных суда следует, что жалоба на постановление по делу о распространении недостоверной информации была передана судье 24 июля, судебное заседание состоится 3 августа в 12.00 мск.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
25 июля, 15:42
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
200002
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
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