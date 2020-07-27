Правительство поддержало проект об общении коллекторов с должниками

По словам Яровой, проектом предлагается защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами.

"Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его", - приводятся слова вице-спикера Госдумы в сообщении.