https://ria.ru/20200727/1574985980.html
Правительство поддержало проект об общении коллекторов с должниками
Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий коллекторов общаться исключительно с должниками, а с их близкими и знакомыми - только при условии... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:40
2020-07-27T14:40
андрей исаев
госдума рф
ирина яровая
общество
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андрей исаев, госдума рф, ирина яровая, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий коллекторов общаться исключительно с должниками, а с их близкими и знакомыми - только при условии письменного согласия последних, сообщает пресс-служба соавтора инициативы, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой
.
"Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект заместителя председателя ГД Ирины Яровой и первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева
, обязывающий коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, решение было принято на заседании законопроектной комиссии правительства России 27 июля.
По словам Яровой, проектом предлагается защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами.
"Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его", - приводятся слова вице-спикера Госдумы в сообщении.
Она подчеркнула, что анализ региональной правоприменительной практики, проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений. Ранее законопроект поддержали Минюст, Федеральная служба судебных приставов, Совет законодателей, говорится в сообщении.