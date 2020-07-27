Логистическую компанию в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей

В рамках рейдов эксперты экологического надзора Московской области выяснили, что компании принадлежит консервный завод в деревне Родионовка городского округа Серпухов. Собственных очистных сооружений у завода не имеется, вывоз отходов производится по договору с серпуховскими коммунальщиками. Сопоставив данные образования стоков и их приема, инспекторы установили, что с февраля отходы практически не вывозились и сбрасывались на рельеф. Помимо этого, в работе компании выявлены другие нарушения природоохранного законодательства, включая порчу земель.