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Логистическую компанию в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей
Компания ООО "Логистическая компания А" заплатит 550 тысяч рублей штрафа за загрязнение реки в городском округе Серпухов Московской области, говорится в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:39
2020-07-27T14:39
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Компания ООО "Логистическая компания А" заплатит 550 тысяч рублей штрафа за загрязнение реки в городском округе Серпухов
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.
В рамках рейдов эксперты экологического надзора Московской области выяснили, что компании принадлежит консервный завод в деревне Родионовка городского округа Серпухов. Собственных очистных сооружений у завода не имеется, вывоз отходов производится по договору с серпуховскими коммунальщиками. Сопоставив данные образования стоков и их приема, инспекторы установили, что с февраля отходы практически не вывозились и сбрасывались на рельеф. Помимо этого, в работе компании выявлены другие нарушения природоохранного законодательства, включая порчу земель.
"По итогам расследования компания оштрафована на общую сумму 550 тысяч рублей и получила предписание организовать систему водоотведения, соответствующую требованиям природоохранного законодательства. Решается вопрос о расчете нанесенного реке ущерба и предъявлении нарушителю к возмещению", - говорится в сообщении.