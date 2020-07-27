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ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2020 году рассчитывает на выручку от гражданской продукции в 92 миллиарда рублей и сдать заказчикам 22... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:11
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, экономика

ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна

14:38 27.07.2020 (обновлено: 15:11 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2020 году рассчитывает на выручку от гражданской продукции в 92 миллиарда рублей и сдать заказчикам 22 гражданских судна, сообщил глава компании Алексей Рахманов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы, после того как получили ваше поручение увеличивать долю гражданской продукции, каждый год в среднем росли на 30% по производству гражданской техники. На сегодняшний день объем производства уже достиг в 2019 году 58 миллиардов рублей, в 2020 году мы рассчитываем на то, что выручка достигнет 92 миллиардов рублей", - сообщил Рахманов в понедельник.
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Он отметил, что это уже тот процент - с опережением на 2% - который президент поставил ОСК как задачу роста в паритете гражданской продукции к военной к 2030 году.
"В этом году мы планируем сдать заказчикам 22 гражданских судна", - добавил глава ОСК. В их числе атомный ледокол ЛК-60, который будет формально передан "Росатому", и "первенец" ОСК - круизное судно PV300, которое на "Красное Сормово" в настоящее время проходит окончательные испытания.
"Здесь очень много на самом деле работы, и благодаря тем решениям, которые принимало правительство в части "квот под киль", рыболовецкие суда... мы на наших предприятиях строим 42 рыболовецких траулера различных размерений, включая огромный 160-метровый (траулер - ред.) процессор, который строим на заводе "Янтарь", крупнейший в нашей производственной программе. Кроме этого, есть наши кормилицы так называемые, на заводе "Красное Сормово" мы строим суда (класса - ред.) "река–море". Чуть попозже доложу о результатах работы производственной системы, оптимизации издержек. Если раньше мы строили в среднем семь пароходов, то теперь безинвестиционно смогли увеличить производительность труда до двенадцати в год", - перечислил Рахманов.
Он продолжил, что корпорация видит огромный рынок заказов для себя. "Общий объем заказов, который мы видим у российских потребителей, существенно превышает наши текущие планы и достигает суммы 511 миллиардов рублей. То есть это, в общем, достаточно серьезный для нас вызов... Если мы говорим о программе до 2030 года, то мы видим объем строительства около четырехсот с плюсом судов, 486. Это в основном, конечно, внутренний рынок, но при этом мы понимаем, что параллельно мы будем развивать и экспорт тоже", - рассказал он.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинЭкономика
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