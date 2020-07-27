ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация ( Объединенная судостроительная корпорация ( ОСК ) в 2020 году рассчитывает на выручку от гражданской продукции в 92 миллиарда рублей и сдать заказчикам 22 гражданских судна, сообщил глава компании Алексей Рахманов на встрече с президентом России Владимиром Путиным

"Мы, после того как получили ваше поручение увеличивать долю гражданской продукции, каждый год в среднем росли на 30% по производству гражданской техники. На сегодняшний день объем производства уже достиг в 2019 году 58 миллиардов рублей, в 2020 году мы рассчитываем на то, что выручка достигнет 92 миллиардов рублей", - сообщил Рахманов в понедельник.

Он отметил, что это уже тот процент - с опережением на 2% - который президент поставил ОСК как задачу роста в паритете гражданской продукции к военной к 2030 году.

"В этом году мы планируем сдать заказчикам 22 гражданских судна", - добавил глава ОСК. В их числе атомный ледокол ЛК-60, который будет формально передан " Росатому ", и "первенец" ОСК - круизное судно PV300, которое на " Красное Сормово " в настоящее время проходит окончательные испытания.

"Здесь очень много на самом деле работы, и благодаря тем решениям, которые принимало правительство в части "квот под киль", рыболовецкие суда... мы на наших предприятиях строим 42 рыболовецких траулера различных размерений, включая огромный 160-метровый (траулер - ред.) процессор, который строим на заводе "Янтарь", крупнейший в нашей производственной программе. Кроме этого, есть наши кормилицы так называемые, на заводе "Красное Сормово" мы строим суда (класса - ред.) "река–море". Чуть попозже доложу о результатах работы производственной системы, оптимизации издержек. Если раньше мы строили в среднем семь пароходов, то теперь безинвестиционно смогли увеличить производительность труда до двенадцати в год", - перечислил Рахманов.