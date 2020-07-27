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Слуцкий прокомментировал слова Мааса об участии России в G7
Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности подключения России к "семерке" направлено не против Москвы, а против предложения президента США Дональда... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:09
леонид слуцкий
хайко маас
дональд трамп
мид германии
госдума рф
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украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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леонид слуцкий, хайко маас, дональд трамп, мид германии, госдума рф, g8, сша, берлин (город), украина, в мире

Слуцкий прокомментировал слова Мааса об участии России в G7

14:37 27.07.2020 (обновлено: 17:09 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности подключения России к "семерке" направлено не против Москвы, а против предложения президента США Дональда Трампа; для России же важен сам диалог, а не формы и форматы, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. Как заявлял Трамп, он переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл. Маас ранее выразил сомнения в необходимости "промежуточного формата" между G7 и G20 путем привлечения в "семерку" третьих стран.
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"Позиция главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности возвращения России к формату G8 больше, на мой взгляд, продиктована ухудшающимися отношениями Берлина с Вашингтоном. Это заявление не столько против Москвы, сколько, скорее, против предложения Трампа. Ангела Мергель вообще отказывалась под формальным предлогом принимать участие в саммите G7, который должен пройти в США", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что возращение России к формату G8 не является для страны самоцелью, "тем более на условиях шантажа по крымскому вопросу".
"Гораздо более эффективно проводится межгосударственное взаимодействие в рамках G20 (и на это также обратил внимание Маас), а неформальный клуб "Большой семерки" все более устаревает. Кроме того, германские партнеры признают, что без России невозможно разрешить самые ключевые вопросы международной повестки. Поэтому нам важен сам диалог, его продолжение, а не форматы и формы", - заключил глава комитета Госдумы.
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Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, в свою очередь, заявила, что вхождение России в G7 проводилось под знаком поражения Москвы в холодной войне и фактически означало снижение суверенитета РФ по целому ряду внешнеполитических направлений.
"Наша страна была вынуждена соглашаться с тем, что принималось в "семерке" большинством голосов", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, в нынешней ситуации, когда Россия стала самостоятельным центром силы и укрепила свой суверенитет, участие в G7 не только бесполезно, но и вредно для РФ.
"Это нанесет ущерб отношениям с Китаем, Индией, с другими странами, которые имеют значительный вес в мировой политике и мировой экономике. Можно понять мотивы Трампа, стремящегося усилить за счет России альянс против Китая, однако это абсолютно не в интересах РФ", - констатировала Панина.
Как отметила депутат, тезис о том, что Россия стремится как можно скорее вернуться в G7 - это продукт самогипноза западных политиков, не имеющий ничего общего с реальностью.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Леонид СлуцкийХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииГосдума РФG8СШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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