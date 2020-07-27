Слуцкий прокомментировал слова Мааса об участии России в G7

Ранее Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. Как заявлял Трамп, он переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл. Маас ранее выразил сомнения в необходимости "промежуточного формата" между G7 и G20 путем привлечения в "семерку" третьих стран.

"Позиция главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности возвращения России к формату G8 больше, на мой взгляд, продиктована ухудшающимися отношениями Берлина Вашингтоном . Это заявление не столько против Москвы, сколько, скорее, против предложения Трампа. Ангела Мергель вообще отказывалась под формальным предлогом принимать участие в саммите G7, который должен пройти в США", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что возращение России к формату G8 не является для страны самоцелью, "тем более на условиях шантажа по крымскому вопросу".

"Гораздо более эффективно проводится межгосударственное взаимодействие в рамках G20 (и на это также обратил внимание Маас), а неформальный клуб "Большой семерки" все более устаревает. Кроме того, германские партнеры признают, что без России невозможно разрешить самые ключевые вопросы международной повестки. Поэтому нам важен сам диалог, его продолжение, а не форматы и формы", - заключил глава комитета Госдумы.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, в свою очередь, заявила, что вхождение России в G7 проводилось под знаком поражения Москвы в холодной войне и фактически означало снижение суверенитета РФ по целому ряду внешнеполитических направлений.

"Наша страна была вынуждена соглашаться с тем, что принималось в "семерке" большинством голосов", - сказала Панина РИА Новости.

По ее словам, в нынешней ситуации, когда Россия стала самостоятельным центром силы и укрепила свой суверенитет, участие в G7 не только бесполезно, но и вредно для РФ.

"Это нанесет ущерб отношениям с Китаем, Индией, с другими странами, которые имеют значительный вес в мировой политике и мировой экономике. Можно понять мотивы Трампа, стремящегося усилить за счет России альянс против Китая, однако это абсолютно не в интересах РФ", - констатировала Панина.

Как отметила депутат, тезис о том, что Россия стремится как можно скорее вернуться в G7 - это продукт самогипноза западных политиков, не имеющий ничего общего с реальностью.