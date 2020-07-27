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В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне будет продолжать свою работу и намерена обратить внимание на попытки влияния на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:34
василий пискарев
госдума рф
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василий пискарев, госдума рф, политика

В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне

14:34 27.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне будет продолжать свою работу и намерена обратить внимание на попытки влияния на внутренние дела РФ на фоне подготовки к единому дню голосования в сентябре, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия продолжает свою работу, и намерена обратить особое внимание на попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны в ходе подготовки к предстоящим 13 сентября региональным выборам", - сказал Пискарев.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
15 июля, 14:07
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