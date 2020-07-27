https://ria.ru/20200727/1574985633.html
В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне будет продолжать свою работу и намерена обратить внимание на попытки влияния на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:34
2020-07-27T14:34
василий пискарев
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, политика