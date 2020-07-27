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Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже
Лефортовский суд Москвы до 30 июля ограничил бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан в сроках ознакомления с делом о шпионаже, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:33
россия
карина цуркан
аэс "аккую"
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происшествия
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РИА Новости
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353
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россия, карина цуркан, аэс "аккую", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, румыния, молдавия, происшествия

Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже

14:33 27.07.2020
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© АГН "Москва" / Авилов АлександрХодатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде
© АГН "Москва" / Авилов Александр
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 30 июля ограничил бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан в сроках ознакомления с делом о шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Ранее в карточке дела на официальном портале судов Москвы появилась информация, что ходатайство об ограничении отклонено.
Карина Цуркан
12 марта, 13:39
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан
"Постановлением Лефортовского суда Москвы установлен срок для ознакомления Цуркан и ее защитнику с материалами уголовного дела до 30 июля", - уточнила пресс-секретарь. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме в связи с его секретностью.
Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Карина Цуркан
7 февраля, 13:30
Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО
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РоссияКарина ЦурканАЭС "Аккую"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРумынияМолдавияПроисшествия
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