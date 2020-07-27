Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Лефортовский суд Москвы до 30 июля ограничил бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан в сроках ознакомления с делом о шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Ранее в карточке дела на официальном портале судов Москвы появилась информация, что ходатайство об ограничении отклонено.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы установлен срок для ознакомления Цуркан и ее защитнику с материалами уголовного дела до 30 июля", - уточнила пресс-секретарь. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме в связи с его секретностью.

Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года.

Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.

Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии . Цуркан себя виновной не считает.