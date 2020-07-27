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Мишустин назначил замглавы Роспечати
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Надежду Кожебаткину заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, следует из... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:42
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574860507_0:0:3100:1743_1400x0_80_0_0_c498863e603316cea9f43197cda09658.jpg
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, политика

Мишустин назначил замглавы Роспечати

14:32 27.07.2020 (обновлено: 14:42 27.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Надежду Кожебаткину заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, следует из распоряжения правительства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Кожебаткину Надежду Борисовну заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - говорится в документе.
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Михаил МишустинПолитика
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