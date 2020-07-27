Около 70 россиян вернулись из Еревана на родину

ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Еревана Калугу в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении

В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Калуга - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 27 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 68 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3058 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - отметили в пресс-службе.

Турцией и Танзанией. Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.