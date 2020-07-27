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Около 70 россиян вернулись из Еревана на родину
Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Еревана в Калугу в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:32
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, калуга, армения, в мире

Около 70 россиян вернулись из Еревана на родину

14:32 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Еревана в Калугу в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Калуга - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 27 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 68 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3058 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - отметили в пресс-службе.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
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Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКалугаАрменияВ мире
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