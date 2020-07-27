https://ria.ru/20200727/1574985281.html
Около 70 россиян вернулись из Еревана на родину
Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Еревана в Калугу в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:32
2020-07-27T14:32
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коронавирус в россии
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коронавирусы
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армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1400x0_80_0_0_0ee431c66257b7a3d62c6e08161e6e6d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, калуга, армения, в мире
ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости.
Около 70 россиян вернулись в понедельник на родину рейсом из Еревана
в Калугу
в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении
.
В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Калуга - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 27 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 68 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3058 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - отметили в пресс-службе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией
, Турцией
и Танзанией
.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.