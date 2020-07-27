https://ria.ru/20200727/1574985064.html
Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов
Военные заказы занимают около 83% выручки "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), из-за прибыльность компании держится на уровне 1%, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:28
2020-07-27T14:28
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
безопасность
экономика
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https://ria.ru/20200727/1574977922.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, безопасность, экономика