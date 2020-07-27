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Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов
Военные заказы занимают около 83% выручки "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), из-за прибыльность компании держится на уровне 1%, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:28
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
безопасность
экономика
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РИА Новости
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353
60
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, безопасность, экономика

Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов

14:28 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТерритория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Военные заказы занимают около 83% выручки "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), из-за прибыльность компании держится на уровне 1%, сообщил в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.
"Чистая прибыль остается на уровне, близком к одному проценту, но это, в основном, связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объеме нашей выручки", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2020 году ОСК должна сдать военному флоту 14 кораблей, ряд из них уже пополнили боевой состав ВМФ России. Ранее Рахманов сообщал, что корпорация может не успеть сдать некоторые из запланированных кораблей.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:16
Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинБезопасностьЭкономика
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