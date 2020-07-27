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ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве
ФСБ опубликовала видео с места спецоперации по предотвращению теракта в Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:29
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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враньё
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), химки, происшествия

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве

14:29 27.07.2020
6245
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с места спецоперации по предотвращению теракта в Москве.
На кадрах видно тело боевика и обнаруженные в его сумке оружие и боеприпасы – автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и кинолог.
Террориста обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. Ответным огнем преступник был уничтожен.
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49112171262
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
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враньё
27 июля, 14:46
Толик Местный
14000116
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