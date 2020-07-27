ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве

На кадрах видно тело боевика и обнаруженные в его сумке оружие и боеприпасы – автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и кинолог.