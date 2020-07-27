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В США выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 55 тысяч за последние сутки, еще скончались более 400 человек,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:27
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

14:27 27.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 55 тысяч за последние сутки, еще скончались более 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 54 953 новых случая заражения и 470 летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 65 490 и 900 соответственно.
По последним данным университета, с начала эпидемии в США выявили 4 234 140 случаев заражения, 146 935 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. После заражения выздоровели более 1,2 миллиона человек.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились свыше 16,2 миллиона человек, скончались свыше 648 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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