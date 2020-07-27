В США выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 55 тысяч за последние сутки, еще скончались более 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 54 953 новых случая заражения и 470 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 65 490 и 900 соответственно.

По последним данным университета, с начала эпидемии в США выявили 4 234 140 случаев заражения, 146 935 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. После заражения выздоровели более 1,2 миллиона человек.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились свыше 16,2 миллиона человек, скончались свыше 648 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.