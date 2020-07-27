Россиян призвали не ездить в центральные районы Вьетнама

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой коронавируса.
"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.