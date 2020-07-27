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Россиян призвали не ездить в центральные районы Вьетнама
Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой коронавируса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:30
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В Англию где ввели на днях масочный режим ,где ухудшается обстановка ,летать разрешили, в Турцию, да ради бога отвезут самолетами, а во Вьетнам не советуют, где ЛОГИКА У ГОСПОД?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655409_0:0:2777:1562_1400x0_80_0_0_c84cf2f40570e9c03e6858d155a92138.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, дананг, вьетнам, в мире

Россиян призвали не ездить в центральные районы Вьетнама

14:27 27.07.2020 (обновлено: 14:30 27.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкОхранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой коронавируса.
"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 13:11Распространение нового коронавируса
Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса
Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмДанангВьетнамВ мире
Популярные комментарии
В Англию где ввели на днях масочный режим ,где ухудшается обстановка ,летать разрешили, в Турцию, да ради бога отвезут самолетами, а во Вьетнам не советуют, где ЛОГИКА У ГОСПОД?
27 июля, 16:12
Alexandr Borzyaev
1020100
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