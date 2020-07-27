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Роспотребнадзор учтет позицию комитета Госдумы о таре потребителя
Роспотребнадзор учтет мнение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды при доработке правил к организации торговли в части использования тары и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:27
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
владимир бурматов
общество
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353
60
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, владимир бурматов, общество

Роспотребнадзор учтет позицию комитета Госдумы о таре потребителя

14:27 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРынок
Рынок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор учтет мнение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды при доработке правил к организации торговли в части использования тары и упаковки потребителя, следует из ответа ведомства главе комитета Владимиру Бурматову.
Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Посетитель у прилавка гипермаркета
2 июля, 10:49
В Госдуме попросили не запрещать продажу продуктов в тару покупателя
Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой не запрещать продажу продовольственных товаров в тару потребителя, чтобы не провоцировать рост отходов из одноразовой упаковки. Действующие санитарно-эпидемиологические правила разрешают продажу продовольственных товаров в тару покупателя при соблюдении определенных требований, однако Роспотребнадзор разработал проект постановления, которым предлагается установить запрет на продажу нефасованного товара.
"Роспотребнадзором в рамках реализации "регуляторной гильотины" актуализируются санитарные правила и гигиенические нормативы, в том числе, санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли. Предложения по вопросу продажи продовольственных товаров тару покупателя будут рассмотрены Роспотребнадзором при доработке проекта санитарных правил к организации торговли", - говорится в письме за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФВладимир БурматовОбщество
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