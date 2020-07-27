Более четырех тысяч выпускников не сдали ЕГЭ в основной день

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч выпускников школ не сдали Единый государственный экзамен в основной день его проведения по состоянию здоровья, при этом существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается, рассказал врио руководителя Анзор Музаев. Более 4 тысяч выпускников школ не сдали Единый государственный экзамен в основной день его проведения по состоянию здоровья, при этом существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается, рассказал врио руководителя Рособрнадзора

"Ежегодно у нас такие случаи бывали, что выпускнику становилось плохо, он обращался в медпункт, составлялся протокол и пересдавал экзамен в резервные дни. В этом году мы тоже мониторили эту ситуацию, у нас было таких случаев на всех экзаменах 4400, которые завершили экзамен досрочно. 473 человека не было у нас допущено в пункты проведения экзаменов до экзамена по состоянию здоровья", - рассказал Музаев на брифинге в понедельник.

При этом, по его словам, все выпускники "были перерегистрированы и сдавали экзамены в резервные дни, которые проходили 24 и 25 июля", только "33 участника у нас перенесены на сдачу в августе".