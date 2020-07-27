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Более четырех тысяч выпускников не сдали ЕГЭ в основной день
Более 4 тысяч выпускников школ не сдали Единый государственный экзамен в основной день его проведения по состоянию здоровья, при этом существенного роста по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:22
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Более четырех тысяч выпускников не сдали ЕГЭ в основной день

14:22 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч выпускников школ не сдали Единый государственный экзамен в основной день его проведения по состоянию здоровья, при этом существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается, рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Ежегодно у нас такие случаи бывали, что выпускнику становилось плохо, он обращался в медпункт, составлялся протокол и пересдавал экзамен в резервные дни. В этом году мы тоже мониторили эту ситуацию, у нас было таких случаев на всех экзаменах 4400, которые завершили экзамен досрочно. 473 человека не было у нас допущено в пункты проведения экзаменов до экзамена по состоянию здоровья", - рассказал Музаев на брифинге в понедельник.
При этом, по его словам, все выпускники "были перерегистрированы и сдавали экзамены в резервные дни, которые проходили 24 и 25 июля", только "33 участника у нас перенесены на сдачу в августе".
"То есть из 4400 человек все практически у нас пересдали. Для сравнения, цифра может показаться высокой, в прошлом году, когда не было пандемии, у нас по состоянию здоровья тоже перенесли свой экзамен на резервные дни 4153 человека, то есть мы здесь видим, что изменений в принципе никаких нет, небольшой рост, скорее всего, связан с июлем, с температурой, которая была высокой", - пояснил врио главы Рособрнадзора.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
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Анзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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