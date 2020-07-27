Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации

Ранее пресс-служба Партии роста сообщила, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске

Шнуров заявил митингующим, что поддерживает их. При этом он отметил, что Дегтярев "находится в сложнейшей ситуации".

Отвечая на вопрос, почему врио губернатора не общается с протестующими, политик предположил: "Думаю, что пока нечего сказать".

"Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Народ является у нас властью... Я вижу, что протесты проходят мирно, что нет хулиганов, никто не распивает, нет потасовок. Я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи", - сказал Шнуров журналистам.

В воскресенье вечером Дегтярев, впервые вышедший к людям на площади Ленина, сообщил, что в понедельник Шнуров приедет в Хабаровск по его приглашению, и не исключил, что они выйдут к людям вместе.

По словам Шнурова, он не был знаком с Дегтяревым. "Маленькие спекуляции", - добавил он, отметив, что цель его приезда - снять фильм о протестах для его канала. Ранее Шнуров стал генпродюсером RTVI.

"В колонне пойду пройдусь, поговорю с людьми. План действий – смонтировать фильм. Я набрал кучу материала... Спасибо за то, что все переживают и хотят решения этой проблемы", - отметил Шнуров.

После общения с журналистами он отправился догонять колонну, затем сел в подъехавшую машину и последовал за митингующими.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала . Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.

Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.