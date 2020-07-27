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Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев находится в сложнейшей ситуации в связи с несанкционированными митингами, считает сопредседатель Партии роста РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей фургал
михаил дегтярев
шнур (сергей шнуров)
хабаровск
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200727/1574978474.html
Куда он лезет??? Кто ему этот Фургал? Брат, сват, друг, корешь? Наверное никтоЮ но влезть надо! И конечно СУД проводить там, где у Фургала каждая блоха под колпаком ходит и давно прикормлены и судьи, и прокуроры и прочая знать, раз за столько лет не поймали...
24
Шнур пошёл набирать очки))) Политик в лабутенах)))
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хабаровск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014468_0:378:2968:2048_1400x0_80_0_0_f0e6db7f586002fe8877df10ff6b8cd1.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, михаил дегтярев, шнур (сергей шнуров), хабаровск, хабаровский край, общество

Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации

14:22 27.07.2020 (обновлено: 14:30 27.07.2020)
6197
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Шнуров. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев находится в сложнейшей ситуации в связи с несанкционированными митингами, считает сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров.
Ранее пресс-служба Партии роста сообщила, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 12:22
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
Шнуров заявил митингующим, что поддерживает их. При этом он отметил, что Дегтярев "находится в сложнейшей ситуации".
Отвечая на вопрос, почему врио губернатора не общается с протестующими, политик предположил: "Думаю, что пока нечего сказать".
"Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Народ является у нас властью... Я вижу, что протесты проходят мирно, что нет хулиганов, никто не распивает, нет потасовок. Я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи", - сказал Шнуров журналистам.
В воскресенье вечером Дегтярев, впервые вышедший к людям на площади Ленина, сообщил, что в понедельник Шнуров приедет в Хабаровск по его приглашению, и не исключил, что они выйдут к людям вместе.
По словам Шнурова, он не был знаком с Дегтяревым. "Маленькие спекуляции", - добавил он, отметив, что цель его приезда - снять фильм о протестах для его канала. Ранее Шнуров стал генпродюсером RTVI.
"В колонне пойду пройдусь, поговорю с людьми. План действий – смонтировать фильм. Я набрал кучу материала... Спасибо за то, что все переживают и хотят решения этой проблемы", - отметил Шнуров.
После общения с журналистами он отправился догонять колонну, затем сел в подъехавшую машину и последовал за митингующими.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:21
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8401539
Обсудить 9
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалМихаил ДегтяревШнур (Сергей Шнуров)ХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Куда он лезет??? Кто ему этот Фургал? Брат, сват, друг, корешь? Наверное никтоЮ но влезть надо! И конечно СУД проводить там, где у Фургала каждая блоха под колпаком ходит и давно прикормлены и судьи, и прокуроры и прочая знать, раз за столько лет не поймали...
27 июля, 17:36
nndg2005
1300047
Шнур пошёл набирать очки))) Политик в лабутенах)))
27 июля, 14:55
Валерий Малышкин
1540001
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