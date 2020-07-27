Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574984396.html
В "Норникеле" создали департамент экологии
Президент "Норникеля" Владимир Потанин подписал приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях, которые направлены на усиление... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:01
новости - экология
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владимир потанин
норильск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152355/75/1523557574_0:189:2971:1860_1400x0_80_0_0_61408cbed1eea438072e971ed226b4f2.jpg
https://ria.ru/20200716/1574415403.html
https://ria.ru/20200727/1574978040.html
1
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152355/75/1523557574_0:189:2971:1860_1400x0_80_0_0_61408cbed1eea438072e971ed226b4f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152355/75/1523557574_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_f8ce40ee1f90d5d3e062e950453e114d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152355/75/1523557574_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_ed1164fedd36e89f0b4fc7f6089da748.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир потанин, норильск, экономика

В "Норникеле" создали департамент экологии

14:46 27.07.2020 (обновлено: 15:01 27.07.2020)
205
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГодовое общее собрание акционеров ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" проходит в Москве
Годовое общее собрание акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель проходит в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин подписал приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях, которые направлены на усиление управляющей команды и повышение надежности и эффективности бизнеса, говорится в сообщении компании.
В частности, принято решение о формировании нового комитета по рискам, который возглавит президент "Норникеля", и, "таким образом, будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни - от мастера на производстве до президента компании". Также для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду и повышения промбезопасности из операционного блока выделяется департамент экологии и формируется новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
16 июля, 03:18
В Росприроднадзоре оценили штраф "Норникелю"
"Андрей Бугров, занявший позицию старшего вице-президента по устойчивому развитию, сконцентрируется на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами, а также будет оказывать поддержку рабочей группе по экологии совета директоров. Направление кадровой, социальной политики и коммуникаций будет усилено: Лариса Зелькова возвращается в компанию и будет назначена старшим вице-президентом — руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью", - отметили в компании.
При этом вице-президент по финансовым рынкам Алексей Захаров будет назначен вице-президентом по инновациям. Еще четыре новых вице-президента укрепят управленческую команду по отдельным важным направлениям в рамках внутренних повышений, говорится в релизе. В частности, директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин в должности вице-президента возглавит новый блок сбыта и коммерции, а глава департамента кадровой политики компании Дарья Крячкова станет вице-президентом "для усиления работы с человеческим капиталом".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:18
В Кремле не следят за диалогом "Норникеля" с контролирующими органами
Кроме того, директор департамента федеральных и региональных программ компании Андрей Грачев будет курировать аналогичное направление уже на посту вице-президента. Дмитрий Кушнарев, возглавляющий экономический департамент "Норникеля", будет в должности вице-президента по экономике развивать единые экономические стандарты и интегрированное планирование.
В то же время старший вице-президент - руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью Алексей Башкиров покидает компанию и займется инвестиционными проектами группы "Интеррос" (холдинг Потанина, который контролирует примерно 34,5% акций "Норникеля").
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
200010
Обсудить 1
Новости - ЭкологияНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владимир ПотанинНорильскЭкономика
Рекомендуем
Дом Правительства РФ
Эксперимент по досудебному обжалованию проверок начнется с 17 августа
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров
Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
Швеция ожидает самое низкое число запросов на убежище за 20 лет
Коронавирус COVID-19
В РАН оценили влияние диабета на течение коронавируса
Президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна
Сотрудники ФСБ России
Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках
Джулиан Ассанж
Основные слушания по делу Ассанжа пройдут в очном режиме
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
Путин спросил у главы ОСК о причинах критики со стороны заказчиков
Сотрудник полиции
В Кузбассе полиция проводит проверку после драки девочек-подростков
Учения Sea Breeze в Черном море
В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект об общении коллекторов с должниками
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве
Рига
В Латвии не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Мааса об участии России в G7
Каспийское море
Глава ОСК предложил создать контейнеровоз для работы на Каспии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния