В "Норникеле" создали департамент экологии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент "Норникеля" Президент "Норникеля" Владимир Потанин подписал приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях, которые направлены на усиление управляющей команды и повышение надежности и эффективности бизнеса, говорится в сообщении компании.

В частности, принято решение о формировании нового комитета по рискам, который возглавит президент "Норникеля", и, "таким образом, будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни - от мастера на производстве до президента компании". Также для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду и повышения промбезопасности из операционного блока выделяется департамент экологии и формируется новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.

"Андрей Бугров, занявший позицию старшего вице-президента по устойчивому развитию, сконцентрируется на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами, а также будет оказывать поддержку рабочей группе по экологии совета директоров. Направление кадровой, социальной политики и коммуникаций будет усилено: Лариса Зелькова возвращается в компанию и будет назначена старшим вице-президентом — руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью", - отметили в компании.

При этом вице-президент по финансовым рынкам Алексей Захаров будет назначен вице-президентом по инновациям. Еще четыре новых вице-президента укрепят управленческую команду по отдельным важным направлениям в рамках внутренних повышений, говорится в релизе. В частности, директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин в должности вице-президента возглавит новый блок сбыта и коммерции, а глава департамента кадровой политики компании Дарья Крячкова станет вице-президентом "для усиления работы с человеческим капиталом".

Кроме того, директор департамента федеральных и региональных программ компании Андрей Грачев будет курировать аналогичное направление уже на посту вице-президента. Дмитрий Кушнарев, возглавляющий экономический департамент "Норникеля", будет в должности вице-президента по экономике развивать единые экономические стандарты и интегрированное планирование.

В то же время старший вице-президент - руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью Алексей Башкиров покидает компанию и займется инвестиционными проектами группы "Интеррос" (холдинг Потанина, который контролирует примерно 34,5% акций "Норникеля").