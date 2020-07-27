Оппозиция в Молдавии потребовала созвать парламент ради помощи фермерам

"Платформа "Достоинство и правда" просит председателя парламента созвать срочное заседание парламента, чтобы рассмотреть законопроекты по объявлению налоговых каникул для работников сельского хозяйства, выдачи им сертификатов о форс-мажоре, а также выделении и госбюджета минимум 200 миллионов леев (почти 12 миллионов долларов - ред.) в качестве компенсации фермерам, потерявшим урожай", - сказал Нэстасе.

По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай.