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Замглавы ФАС Голомолзин покинул пост по собственному желанию
Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина освободили от должности по собственной просьбе. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:08
анатолий голомолзин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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анатолий голомолзин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

Замглавы ФАС Голомолзин покинул пост по собственному желанию

14:19 27.07.2020 (обновлено: 15:08 27.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин
Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина освободили от должности по собственной просьбе.
Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Голомолзин работал на этом посту с 2004 года.
Как отмечается на сайте службы, под его руководством и при непосредственном участии были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, а также проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования.
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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