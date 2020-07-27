https://ria.ru/20200727/1574984227.html
Замглавы ФАС Голомолзин покинул пост по собственному желанию
Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина освободили от должности по собственной просьбе. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:19
2020-07-27T15:08
анатолий голомолзин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574983991_0:189:3077:1920_1400x0_80_0_0_4cdb330403f08c82d7e419112f9dca4c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574983991_0:189:3077:1920_1400x0_80_0_0_4cdb330403f08c82d7e419112f9dca4c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574983991_346:0:3077:2048_1400x0_80_0_0_46551a206f5d560ee295bf934360b9de.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574983991_948:0:2996:2048_1400x0_80_0_0_e233c30ce4ec155bcb3c4566a31c5bde.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий голомолзин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика