Замглавы ФАС Голомолзин покинул пост по собственному желанию

Голомолзин работал на этом посту с 2004 года.

Как отмечается на сайте службы, под его руководством и при непосредственном участии были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, а также проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования.