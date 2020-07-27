Туроператор отметил шквальный спрос на отдых в Танзании

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шквал звонков в туристические компании начал поступать от желающих поехать в Шквал звонков в туристические компании начал поступать от желающих поехать в Танзанию , после того как в эту страну разрешили возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

"До пандемии наша компания довольно активно отправляла туристов в Танзанию. После того как стало известно, что в список стран, с которыми было разрешено авиасообщение, попала Танзания, количество звонков, даже несмотря на выходные дни, многократно увеличилось. Туристы сейчас активно интересуются этим направлением, кто-то уже бронирует туры и заказывает билеты, наземное обслуживание", - сказал Арутюнов.

Он отметил, что российские власти, составили такой необычный список стран, организовали, возможно, сами того не планируя, рекламную компанию Танзании, которую эта страна сама бы не осилила. Поэтому это направление неожиданно оказалось очень востребованным у российских туристов.