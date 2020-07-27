Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574984156.html
Туроператор отметил шквальный спрос на отдых в Танзании
Шквал звонков в туристические компании начал поступать от желающих поехать в Танзанию, после того как в эту страну разрешили возобновить авиасообщение, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:18
коронавирус covid-19
туризм
татьяна голикова
великобритания
турция
танзания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574969687_0:583:2604:2048_1400x0_80_0_0_a5689efe34c3ce0259f5c70edba16263.jpg
https://ria.ru/20200724/1574893379.html
https://ria.ru/20200727/1574973860.html
великобритания
турция
танзания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574969687_0:583:2604:2048_1400x0_80_0_0_a5689efe34c3ce0259f5c70edba16263.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574969687_0:95:2604:2048_1400x0_80_0_0_25056f31af32f71d706b6e5638dffa38.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574969687_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_5366efe4ff8b48a2c2385daffb32b02e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, татьяна голикова, великобритания, турция, танзания, общество

Туроператор отметил шквальный спрос на отдых в Танзании

14:18 27.07.2020
659
© Фото : Pixabay / 3282700Сафари в Танзании
Сафари в Танзании
© Фото : Pixabay / 3282700
Сафари в Танзании. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шквал звонков в туристические компании начал поступать от желающих поехать в Танзанию, после того как в эту страну разрешили возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на прошлой неделе сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Автодорога в Танзании
24 июля, 23:06Туризм
Захарова объяснила выбор Танзании для восстановления авиасообщения
"До пандемии наша компания довольно активно отправляла туристов в Танзанию. После того как стало известно, что в список стран, с которыми было разрешено авиасообщение, попала Танзания, количество звонков, даже несмотря на выходные дни, многократно увеличилось. Туристы сейчас активно интересуются этим направлением, кто-то уже бронирует туры и заказывает билеты, наземное обслуживание", - сказал Арутюнов.
Он отметил, что российские власти, составили такой необычный список стран, организовали, возможно, сами того не планируя, рекламную компанию Танзании, которую эта страна сама бы не осилила. Поэтому это направление неожиданно оказалось очень востребованным у российских туристов.
"О том, что в Танзанию можно будет полететь с 1 августа, стало известно только в пятницу, поэтому сегодня первый полноценный рабочий день. Спрос на эту страну ещё не отразился в реальных продажах, но уже можно говорить о нем как о шквальном", - считает Арутюнов.
Гечек, Турция
Вчера, 12:22
Туроператор "Интурист" объявил о старте продаж туров в Турцию
560004
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ТуризмТатьяна ГоликоваВеликобританияТурцияТанзанияОбщество
Рекомендуем
Сергей Шнуров
Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Оппозиция в Молдавии потребовала созвать парламент ради помощи фермерам
Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин
Замглавы ФАС Голомолзин покинул пост по собственному желанию
Женщина с лишним весом
Британское правительство разработало стратегию по борьбе с ожирением
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей
Кансай Ямамото
Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Ликвидация пожара на мебельном складе на Амурской улице в Москве
Суд назначил новую экспертизу пожара в Москве, в котором погибли пожарные
Выдача диагностических карт техосмотра
Эксперты оценили ужесточение наказания за нелегальный техосмотр
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
Суд Москвы отказался ограничить Цуркан срок ознакомления с делом
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время брифинга
Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ
Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в августе
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния