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ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, заявил в понедельник в ходе рабочей... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:51
россия
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
безопасность
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, безопасность, экономика

ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей

14:17 27.07.2020 (обновлено: 14:51 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, заявил в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов.
"Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей … Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом", - сказал он.
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При этом Рахманов ранее признавал, что некоторые из 14 запланированных к сдаче кораблей "находятся в зоне риска". В итоге, по его словам, ВМФ может получить "от 11 до 14" судов.
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РоссияОбъединенная судостроительная корпорацияВМФ РФБезопасностьЭкономика
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27 июля, 14:17
Арсений Новиков
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