ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей

"Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей … Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом", - сказал он.