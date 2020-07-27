https://ria.ru/20200727/1574983881.html
ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, заявил в понедельник в ходе рабочей... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:17
2020-07-27T14:51
россия
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
безопасность
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574831721.html
Арсений Новиков
Надо больше!
15
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574989169_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ac77a4e24e2d9dfee15c871dffaee9d8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, безопасность, экономика