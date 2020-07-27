Сбербанк устранил сбой в работе приложения

"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения "Сбербанк онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.30 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 13.00 число жалоб достигло 603. Большинство пользователей жаловались на проблемы с переводами средств. В колл-центре банка также сообщили, что переводы денег в понедельник через "Сбербанк онлайн" могли быть не доступны.