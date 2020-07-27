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Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Некоторые клиенты Сбербанка в понедельник могли столкнуться с трудностями при переводе средств через мобильное приложение, в настоящее время все проблемы... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:16
сбербанк россии
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

14:15 27.07.2020 (обновлено: 14:16 27.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина возле банкоматов
Женщина возле банкоматов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина возле банкоматов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка в понедельник могли столкнуться с трудностями при переводе средств через мобильное приложение, в настоящее время все проблемы устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения "Сбербанк онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.30 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 13.00 число жалоб достигло 603. Большинство пользователей жаловались на проблемы с переводами средств. В колл-центре банка также сообщили, что переводы денег в понедельник через "Сбербанк онлайн" могли быть не доступны.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
18 июня, 20:17
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
201231
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Сбербанк РоссииТехнологииОбщество
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