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Суд назначил новую экспертизу пожара в Москве, в котором погибли пожарные
Преображенский суд Москвы назначил вторую экспертизу по делу о пожаре 2016 года, в котором погибли восемь пожарных, сообщил РИА Новости представитель семьи... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир пучков
москва
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир пучков, москва, происшествия

Суд назначил новую экспертизу пожара в Москве, в котором погибли пожарные

14:15 27.07.2020
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© РИА Новости / Анна Клименко / Перейти в фотобанкЛиквидация пожара на мебельном складе на Амурской улице в Москве
Ликвидация пожара на мебельном складе на Амурской улице в Москве
© РИА Новости / Анна Клименко
Перейти в фотобанк
Ликвидация пожара на мебельном складе на Амурской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил вторую экспертизу по делу о пожаре 2016 года, в котором погибли восемь пожарных, сообщил РИА Новости представитель семьи одного из погибших Андрей Мишонов.
"Суд назначил новую комиссионную взрывотехническую экспертизу", - сказал адвокат. Ранее в рамках дела была назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.
Тушение пожара в складском помещении в районе Гольяново на востоке Москвы
7 ноября 2016, 14:03
Погибших при тушении склада в Москве пожарных посмертно наградили орденамиКроме того, государственные награды – медали "За отвагу" - посмертно получил экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Подмосковье также в конце сентября.
По его словам, такое решение стало для него неожиданностью, поскольку по делу уже проведена подобная экспертиза, выполненная авторитетными экспертами, и собрана совокупность доказательств, достаточных для того, чтобы вынести законный и справедливый приговор в отношении подсудимых. "Проведение новой экспертизы лишь затянет процесс, который и без того длится уже длительное время", - считает адвокат.
Пожар на Амурской улице произошел в 2016 году, его потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников. Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться.
Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными. В МЧС подчеркивали, что пожарные смогли предотвратить не только взрывы газовых баллонов, но и утечку около 70 килограммов аммиака. По представлению тогдашнего главы министерства Владимира Пучкова все они посмертно представлены к государственным наградам - орденам Мужества.
На скамье подсудимых находятся экс-начальник управления пожарно-спасательных сил московского главка МЧС Дмитрий Ширлин и бывший начальник штаба по тушению пожара Сергей Барсуков. Им вменяется халатность и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пожар в центре Москвы
2 июля, 18:43
Крупные пожары в Москве в 2019-2020 годах
000410
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПучковМоскваПроисшествия
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