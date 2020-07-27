Суд назначил новую экспертизу пожара в Москве, в котором погибли пожарные

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Преображенский суд Преображенский суд Москвы назначил вторую экспертизу по делу о пожаре 2016 года, в котором погибли восемь пожарных, сообщил РИА Новости представитель семьи одного из погибших Андрей Мишонов.

"Суд назначил новую комиссионную взрывотехническую экспертизу", - сказал адвокат. Ранее в рамках дела была назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.

По его словам, такое решение стало для него неожиданностью, поскольку по делу уже проведена подобная экспертиза, выполненная авторитетными экспертами, и собрана совокупность доказательств, достаточных для того, чтобы вынести законный и справедливый приговор в отношении подсудимых. "Проведение новой экспертизы лишь затянет процесс, который и без того длится уже длительное время", - считает адвокат.

Пожар на Амурской улице произошел в 2016 году, его потушили лишь спустя 14 часов. Погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли на место ЧП, провели разведку и спасли из горящего склада более 100 работников. Затем они работали на самом опасном участке - на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться.

Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными. В МЧС подчеркивали, что пожарные смогли предотвратить не только взрывы газовых баллонов, но и утечку около 70 килограммов аммиака. По представлению тогдашнего главы министерства Владимира Пучкова все они посмертно представлены к государственным наградам - орденам Мужества.