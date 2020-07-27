Новый временный поверенный в делах США прибыл в Минск

МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Новый временный поверенный в делах Новый временный поверенный в делах США Белоруссии Джеффри Джюк прибыл в Минск и будет возглавлять дипломатическую миссию до приезда в республику посла, сообщило в понедельник американское посольство.

Ранее свою миссию в Белоруссии завершила временная поверенная в делах США Дженифер Мур.

"Встречайте нового руководителя посольства США Джеффри Джюка! Господин Джюк сейчас является поверенным в делах США в Белоруссии, а когда в Минск прибудет посол, он останется в стране на должности заместителя руководителя дипломатической миссии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Там также размещено видеообращение самого Джюка, в котором он рассказывает о себе и о своей карьере.

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, до настоящего времени посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.