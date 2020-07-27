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Новый временный поверенный в делах США прибыл в Минск
Новый временный поверенный в делах США в Белоруссии Джеффри Джюк прибыл в Минск и будет возглавлять дипломатическую миссию до приезда в республику посла,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:13
минск
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353
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минск, белоруссия, сша, в мире

Новый временный поверенный в делах США прибыл в Минск

14:13 27.07.2020
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© РИА Новости / Иван РудневЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание посольства США в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Новый временный поверенный в делах США в Белоруссии Джеффри Джюк прибыл в Минск и будет возглавлять дипломатическую миссию до приезда в республику посла, сообщило в понедельник американское посольство.
Ранее свою миссию в Белоруссии завершила временная поверенная в делах США Дженифер Мур.
"Встречайте нового руководителя посольства США Джеффри Джюка! Господин Джюк сейчас является поверенным в делах США в Белоруссии, а когда в Минск прибудет посол, он останется в стране на должности заместителя руководителя дипломатической миссии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Там также размещено видеообращение самого Джюка, в котором он рассказывает о себе и о своей карьере.
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Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, до настоящего времени посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года. В июле президент Белоруссии Лукашенко назначил послом республики в США Олега Кравченко, который с 2017 года работал замминистра иностранных дел.
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МинскБелоруссияСШАВ мире
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