Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Всемирно известный дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет, сообщает NHK.
Он умер 21 июля, но его дочь Мираи Ямамото написала об этом в своем инстаграме в понедельник, 27 июля.
С начала года Ямамото проходил лечение в одной из больниц Токио.
Ямамото стал первым японским дизайнером, который провел свой модный показ в Лондоне. Ему было тогда 27 лет. Он получил признание за новаторский дизайн одежды, вдохновленный театром Кабуки.
Он дружил с музыкантом Дэвидом Боуи, сценические наряды для которого стали его визитной карточкой.
Kansai Yamamoto— BLACK&WHITE (@calimerowhite2) July 27, 2020
Kansai became famed for creating androgynous and futuristic stage costumes for David Bowie – most notably for his Ziggy Stardust Tour. pic.twitter.com/M7zreJhX9Y
С начала 90-х Ямамото также занимался продюсированием развлекательных шоу в России, Японии, Вьетнаме, Индии и других странах.
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