Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Всемирно известный дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет, . Всемирно известный дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет, сообщает NHK.

Он умер 21 июля, но его дочь Мираи Ямамото написала об этом в своем инстаграме в понедельник, 27 июля.

С начала года Ямамото проходил лечение в одной из больниц Токио.

Ямамото стал первым японским дизайнером, который провел свой модный показ в Лондоне. Ему было тогда 27 лет. Он получил признание за новаторский дизайн одежды, вдохновленный театром Кабуки.

Он дружил с музыкантом Дэвидом Боуи, сценические наряды для которого стали его визитной карточкой.

Kansai Yamamoto



Kansai became famed for creating androgynous and futuristic stage costumes for David Bowie – most notably for his Ziggy Stardust Tour. pic.twitter.com/M7zreJhX9Y — BLACK&WHITE (@calimerowhite2) July 27, 2020