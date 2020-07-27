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Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи
Всемирно известный дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет, сообщает NHK. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:27
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РИА Новости
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353
60
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новости культуры, стиви уандер (джадкинс), дэвид боуи, япония, токио

Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи

14:16 27.07.2020 (обновлено: 14:27 27.07.2020)
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© REUTERS / KyodoКансай Ямамото
Кансай Ямамото
© REUTERS / Kyodo
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Всемирно известный дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет, сообщает NHK.
Он умер 21 июля, но его дочь Мираи Ямамото написала об этом в своем инстаграме в понедельник, 27 июля.
С начала года Ямамото проходил лечение в одной из больниц Токио.
Ямамото стал первым японским дизайнером, который провел свой модный показ в Лондоне. Ему было тогда 27 лет. Он получил признание за новаторский дизайн одежды, вдохновленный театром Кабуки.
Он дружил с музыкантом Дэвидом Боуи, сценические наряды для которого стали его визитной карточкой.
С начала 90-х Ямамото также занимался продюсированием развлекательных шоу в России, Японии, Вьетнаме, Индии и других странах.
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