В Алтайском крае арбитражного судью заподозрили в получении взятки

БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении арбитражного судьи Алтайского края, его подозревают в получении крупной взятки, сообщает СК РФ.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), а также п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, судья арбитражного суда Алтайского края в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему иномарку по цене, заниженной на 360 тысяч рублей.
"Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц", - уточняют в СК.
Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ. "Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СК.
Ранее сообщалось, что судью арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 8 миллионов рублей за крупную взятку.