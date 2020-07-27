В Алтайском крае арбитражного судью заподозрили в получении взятки

БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении арбитражного судьи Уголовное дело возбудили в отношении арбитражного судьи Алтайского края , его подозревают в получении крупной взятки, сообщает СК РФ.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), а также п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, судья арбитражного суда Алтайского края в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему иномарку по цене, заниженной на 360 тысяч рублей.

"Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц", - уточняют в СК.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ . "Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СК.