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В ДНР заявили, что готовы к созданию механизма по контролю за перемирием
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:08
ситуация в днр и лнр
руслан якубов
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, руслан якубов, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР заявили, что готовы к созданию механизма по контролю за перемирием

14:08 27.07.2020
333
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о готовности к созданию эффективного механизма по контролю за перемирием.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
Флаг ДНР
Вчера, 02:05
В ДНР заявили о готовности реагировать на нарушения прекращения огня
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил, что принятие дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня свидетельствует о том, что при наличии политической воли возможно не только достижение консенсуса об отсутствии обстрелов на линии соприкосновения, но и реальные шаги по достижению мира, в основе которых лежит диалог и взаимодействие между сторонами конфликта.
"Представительство ДНР в СЦКК в переговорном процессе заявляет, что готово к такому взаимодействию и созданию полноценного, эффективного механизма по реагированию и предупреждению фактов нарушения режима прекращения огня. Ожидаем аналогичных, соответствующих подписанным дополнительным мерам шагов от украинской стороны в СЦКК", - сказал журналистам Якубов.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
26 июля, 15:09
В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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