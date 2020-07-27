В ДНР заявили, что готовы к созданию механизма по контролю за перемирием

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о готовности к созданию эффективного механизма по контролю за перемирием.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил, что принятие дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня свидетельствует о том, что при наличии политической воли возможно не только достижение консенсуса об отсутствии обстрелов на линии соприкосновения, но и реальные шаги по достижению мира, в основе которых лежит диалог и взаимодействие между сторонами конфликта.
"Представительство ДНР в СЦКК в переговорном процессе заявляет, что готово к такому взаимодействию и созданию полноценного, эффективного механизма по реагированию и предупреждению фактов нарушения режима прекращения огня. Ожидаем аналогичных, соответствующих подписанным дополнительным мерам шагов от украинской стороны в СЦКК", - сказал журналистам Якубов.