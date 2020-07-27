В ДНР заявили, что готовы к созданию механизма по контролю за перемирием

"Представительство ДНР в СЦКК в переговорном процессе заявляет, что готово к такому взаимодействию и созданию полноценного, эффективного механизма по реагированию и предупреждению фактов нарушения режима прекращения огня. Ожидаем аналогичных, соответствующих подписанным дополнительным мерам шагов от украинской стороны в СЦКК", - сказал журналистам Якубов.