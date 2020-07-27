Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа Закавказья , сообщает пресс-служба ЮВО

Южной Осетии. Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2020" проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии

"Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб", - говорится в сообщении.

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.

На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". В составе разведывательных огневых комплексов - танки Т-72Б3 Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3

"Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", - приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова