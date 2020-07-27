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Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье
Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:08
александр дворников
северный кавказ
закавказье
южный военный округ
абхазия
южная осетия
безопасность
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александр дворников, северный кавказ, закавказье, южный военный округ, абхазия, южная осетия, безопасность

Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье

14:08 27.07.2020
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© Фото : Министерство обороны РФ Российские военные на Кавказе
Российские военные на Кавказе
© Фото : Министерство обороны РФ
Российские военные на Кавказе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО.
Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2020" проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.
"Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб", - говорится в сообщении.
Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.
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На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". В составе разведывательных огневых комплексов - танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.
"Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", - приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.
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Александр ДворниковСеверный КавказЗакавказьеЮжный военный округАбхазияЮжная ОсетияБезопасность
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