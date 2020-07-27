https://ria.ru/20200727/1574982900.html
Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ
Все российские регионы смогли провести ЕГЭ, экзамены нигде не были отменены из-за эпидемии, заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:06
2020-07-27T15:32
коронавирус в россии
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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https://ria.ru/20200727/1574981755.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество