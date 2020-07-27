Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ

"Экзамен был проведен во всех 85 субъектах РФ и 53 зарубежных странах. Были опасения, что некоторые субъекты из-за ситуации (с пандемией коронавируса - ред.) не смогут провести. Такого не произошло. Время проведения экзамена было выбрано очень удачно, и у нас не было субъектов, где хотя бы один день экзамена был отменен по причине эпидемии", - сказал Музаев на брифинге.