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Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ
Все российские регионы смогли провести ЕГЭ, экзамены нигде не были отменены из-за эпидемии, заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:32
коронавирус в россии
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ

14:06 27.07.2020 (обновлено: 15:32 27.07.2020)
329
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время брифинга
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Все российские регионы смогли провести ЕГЭ, экзамены нигде не были отменены из-за эпидемии, заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Экзамен был проведен во всех 85 субъектах РФ и 53 зарубежных странах. Были опасения, что некоторые субъекты из-за ситуации (с пандемией коронавируса - ред.) не смогут провести. Такого не произошло. Время проведения экзамена было выбрано очень удачно, и у нас не было субъектов, где хотя бы один день экзамена был отменен по причине эпидемии", - сказал Музаев на брифинге.
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Коронавирус в РоссииАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Общество
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