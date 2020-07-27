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Россияне не обращались в дипмиссии из-за вспышки COVID-19 в Дананге
Россияне не обращались в посольство РФ во вьетнамском Ханое и генконсульство РФ в Дананге в связи со вспышкой в Дананге коронавирусной инфекции, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:06
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дананг, вьетнам, в мире

Россияне не обращались в дипмиссии из-за вспышки COVID-19 в Дананге

14:06 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство РФ во вьетнамском Ханое и генконсульство РФ в Дананге в связи со вспышкой в Дананге коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости представители дипмиссий.
Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
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Генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов ранее заявил РИА Новости, что российские туроператоры сейчас не отправляют во Вьетнам туристов, поскольку в РФ действует запрет на международные перевозки.
"На данный момент росграждане по вопросу эвакуации не обращались", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. У генконсульства нет информации о том, есть ли среди зараженных коронавирусом россияне.
Собеседник агентства отметил, что в Дананге сейчас находятся единицы российских граждан, основное их количество сконцентрировано в южной части Вьетнама.
В российском посольстве также сообщили, что россияне не обращались за помощью в связи со вспышкой коронавируса.
Генконсульство также призвало россиян придерживаться требований властей Вьетнама. "Просим всех российских граждан соблюдать максимальную осторожность и строго придерживаться требований вьетнамских властей в целях собственной безопасности и во избежание инцидентов", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Дананге в Facebook.
Вьетнамское государственное информационное агентство VNA в понедельник сообщило, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции. Это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДанангВьетнамВ мире
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