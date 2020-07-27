В километре от села Сватай в Якутии местные жители тушат лесной пожар

ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии, сообщил РИА Новости диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин.

В Якутии сохраняется напряженная ситуация из-за лесных пожаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сейчас действует 65 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 257 630 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 386,4 гектара.

В понедельник лесной пожар вплотную приблизился к селу Сватай, где проживают около 400 человек. "Пожар находится в километре от села Сватай. Установилась сильная задымленность, ничего вокруг не видно. В тушении лесного пожара участвуют 165 человек, это местные жители и 23 добровольца из города Среднеколымск . Задействовано Аэромобильная группировка МЧС из Якутска была перенаправлена в село Алеко-Кюель, где тоже горит лес, но сейчас там удалось локализовать. Пока об эвакуации людей из Сватая нет речи", - рассказал Тырылгин.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии сообщила РИА Новости о том, что силы МЧС на тушение пожара рядом с селом Сватай не привлекались. "Группировка находится на Алеко-Кюеле. Решение на месте принимает руководитель оперативного штаба. Известно, что сейчас в Сватае ведется прокладка минерализованной полосы. Проведена работа по прорубке леса вокруг кладбища. Локализован переброс огня с площадью 2500 квадратных метров", - отметила она.

Синоптики обещают осадки. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в центральных районах и на юго-западе ожидаются дожди, местами ливни, грозы, на северо-востоке умеренные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, при грозах порывистый до 15 метров в секунду.