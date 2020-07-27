https://ria.ru/20200727/1574982371.html
В километре от села Сватай в Якутии местные жители тушат лесной пожар
Свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии, сообщил РИА Новости диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:00
2020-07-27T14:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
якутск
происшествия
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среднеколымск
якутск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, якутск, происшествия
ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии, сообщил РИА Новости диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин.
В Якутии сохраняется напряженная ситуация из-за лесных пожаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сейчас действует 65 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 257 630 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 386,4 гектара.
В понедельник лесной пожар вплотную приблизился к селу Сватай, где проживают около 400 человек. "Пожар находится в километре от села Сватай. Установилась сильная задымленность, ничего вокруг не видно. В тушении лесного пожара участвуют 165 человек, это местные жители и 23 добровольца из города Среднеколымск
. Задействовано Аэромобильная группировка МЧС
из Якутска
была перенаправлена в село Алеко-Кюель, где тоже горит лес, но сейчас там удалось локализовать. Пока об эвакуации людей из Сватая нет речи", - рассказал Тырылгин.
В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии сообщила РИА Новости о том, что силы МЧС на тушение пожара рядом с селом Сватай не привлекались. "Группировка находится на Алеко-Кюеле. Решение на месте принимает руководитель оперативного штаба. Известно, что сейчас в Сватае ведется прокладка минерализованной полосы. Проведена работа по прорубке леса вокруг кладбища. Локализован переброс огня с площадью 2500 квадратных метров", - отметила она.
Синоптики обещают осадки. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в центральных районах и на юго-западе ожидаются дожди, местами ливни, грозы, на северо-востоке умеренные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, при грозах порывистый до 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.