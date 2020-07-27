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В километре от села Сватай в Якутии местные жители тушат лесной пожар
Свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии, сообщил РИА Новости диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
якутск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, якутск, происшествия

В километре от села Сватай в Якутии местные жители тушат лесной пожар

14:00 27.07.2020
265
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / МЧС РФ
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Лесные пожары. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Свыше 150 местных жителей тушат лесной пожар в километре от села Сватай в Якутии, сообщил РИА Новости диспетчер ЕДДС Среднеколымского улуса Анатолий Тырылгин.
В Якутии сохраняется напряженная ситуация из-за лесных пожаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сейчас действует 65 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 257 630 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 386,4 гектара.
Лесные пожары
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В понедельник лесной пожар вплотную приблизился к селу Сватай, где проживают около 400 человек. "Пожар находится в километре от села Сватай. Установилась сильная задымленность, ничего вокруг не видно. В тушении лесного пожара участвуют 165 человек, это местные жители и 23 добровольца из города Среднеколымск. Задействовано Аэромобильная группировка МЧС из Якутска была перенаправлена в село Алеко-Кюель, где тоже горит лес, но сейчас там удалось локализовать. Пока об эвакуации людей из Сватая нет речи", - рассказал Тырылгин.
В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии сообщила РИА Новости о том, что силы МЧС на тушение пожара рядом с селом Сватай не привлекались. "Группировка находится на Алеко-Кюеле. Решение на месте принимает руководитель оперативного штаба. Известно, что сейчас в Сватае ведется прокладка минерализованной полосы. Проведена работа по прорубке леса вокруг кладбища. Локализован переброс огня с площадью 2500 квадратных метров", - отметила она.
Синоптики обещают осадки. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в центральных районах и на юго-западе ожидаются дожди, местами ливни, грозы, на северо-востоке умеренные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, при грозах порывистый до 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
23 июля, 10:17Республика Саха (Якутия)
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СреднеколымскЯкутскПроисшествия
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