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В Ингушетии день празднования Курбан-байрама будет выходным
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 июля выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:59
махмуд-али калиматов
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
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РИА Новости
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353
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махмуд-али калиматов, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам

В Ингушетии день празднования Курбан-байрама будет выходным

13:59 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПриготовление плова
Приготовление плова
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 июля выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 31 июля 2020 года объявляется нерабочим (праздничным) днем в связи с празднованием Ид аль-адха", - говорится в сообщении.
Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
25 июля, 19:12Религия и мировоззрение
Совет улемов ДУМ РФ выдал фетву о жертвоприношении в Курбан-байрам-2020
Отмечается, что МВД по Ингушетии рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в день проведения праздника.
Курбан-Байрам (по-арабски - Ид аль-адха) - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
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Махмуд-Али КалиматовНовости - Религия и мировоззрениеКурбан-байрам
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