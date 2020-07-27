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В Ингушетии день празднования Курбан-байрама будет выходным
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 июля выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:59
2020-07-27T13:59
махмуд-али калиматов
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
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махмуд-али калиматов, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
объявил 31 июля выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам,
сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 31 июля 2020 года объявляется нерабочим (праздничным) днем в связи с празднованием Ид аль-адха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МВД по Ингушетии рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в день проведения праздника.
Курбан-Байрам (по-арабски - Ид аль-адха) - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.