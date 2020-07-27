В Ингушетии день празднования Курбан-байрама будет выходным

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 июля выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 31 июля 2020 года объявляется нерабочим (праздничным) днем в связи с празднованием Ид аль-адха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД по Ингушетии рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в день проведения праздника.

Курбан-Байрам (по-арабски - Ид аль-адха) - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре. Его празднование продолжается три дня, в этом году начало праздника приходится на 31 июля.