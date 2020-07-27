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Оренбургская область
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Более 290 млн рублей направят в Оренбуржье на коммунальную инфраструктуру
Более 290 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета Оренбургской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:58
оренбургская область
оренбургская область
экономика
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353
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оренбургская область, экономика

Более 290 млн рублей направят в Оренбуржье на коммунальную инфраструктуру

13:58 27.07.2020
27
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Более 290 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета Оренбургской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Денис Паслер на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
Он отметил, что на сегодняшний день в Оренбуржье полностью сформирован нормативный запас материально-технических ресурсов, на 100% обеспечено наличие нормативных запасов топлива на объектах энергетики, а всеми предприятиями ЖКХ заключены договоры на предоставление передвижных источников электроснабжения на случай аварийной ситуации.
По словам Паслера, средний процент готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020/2021 года составляет 56%.
Губернатор считает, что успешное прохождение сезона зависит не только от выполнения планов ремонта и удовлетворительного технического состояния отдельных элементов жилищно-коммунальной системы, но и от общего состояния отрасли. Поэтому в Оренбуржье продолжается ежегодное обновление основных фондов.
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"Уже выполнены работы на 30 объектах. За счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время реализуется проект по строительству блочно-модульной котельной в Ясном. Еще одним крупным инвестиционным проектом станет пилотный проект модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Большие работы по обновлению системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения запланированы в Орске", - сообщил Паслер.
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Оренбургская областьОренбургская областьЭкономика
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