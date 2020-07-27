Более 290 млн рублей направят в Оренбуржье на коммунальную инфраструктуру

ОРЕНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Более 290 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета Более 290 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета Оренбургской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Денис Паслер на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Он отметил, что на сегодняшний день в Оренбуржье полностью сформирован нормативный запас материально-технических ресурсов, на 100% обеспечено наличие нормативных запасов топлива на объектах энергетики, а всеми предприятиями ЖКХ заключены договоры на предоставление передвижных источников электроснабжения на случай аварийной ситуации.

По словам Паслера, средний процент готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020/2021 года составляет 56%.

Губернатор считает, что успешное прохождение сезона зависит не только от выполнения планов ремонта и удовлетворительного технического состояния отдельных элементов жилищно-коммунальной системы, но и от общего состояния отрасли. Поэтому в Оренбуржье продолжается ежегодное обновление основных фондов.