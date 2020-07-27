https://ria.ru/20200727/1574981796.html
ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования
ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:53
2020-07-27T13:53
николай булаев
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155848/40/1558484079_0:347:2959:2011_1400x0_80_0_0_f94a4f5397ba9993046e54e7269c6bac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай булаев, госдума рф, политика
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных выборах депутатов Госдумы
в сентябре этого года, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
.
"В ближайшие день-два мы планируем на площадке ЦИК на стенде показать те технологии основные, которые мы исследовали, и будет представлена одна, которая будет применена. В этой части программно-технический комплекс будет работать только с 11 по 13 сентября", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он пояснил, что разработка некоторых частей комплекса продолжается "в круглосуточном режиме", и хотя есть "небольшая обеспокоенность", но "существует уверенность, что мы сделаем эту работу достаточно качественно".
"Мы работаем сейчас не только над этой программой, но и над тем, чтобы использовать в качестве дублирующих те наработки, те программно-технические решения, которые уже были апробированы на площадке Москвы", - добавил Булаев.
По его словам, участниками дистанционного электронного голосования в данном случае смогут стать около 600 тысяч человек.
Электронное дистанционное голосование на допвыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях, заявил ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Соответствующее постановление ЦИК принял на заседании в понедельник.
Согласно предлагаемой ЦИК процедуре, проголосовать дистанционно смогут жители двух регионов начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.