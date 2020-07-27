ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных выборах депутатов ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре этого года, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев

"В ближайшие день-два мы планируем на площадке ЦИК на стенде показать те технологии основные, которые мы исследовали, и будет представлена одна, которая будет применена. В этой части программно-технический комплекс будет работать только с 11 по 13 сентября", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он пояснил, что разработка некоторых частей комплекса продолжается "в круглосуточном режиме", и хотя есть "небольшая обеспокоенность", но "существует уверенность, что мы сделаем эту работу достаточно качественно".

"Мы работаем сейчас не только над этой программой, но и над тем, чтобы использовать в качестве дублирующих те наработки, те программно-технические решения, которые уже были апробированы на площадке Москвы", - добавил Булаев.

По его словам, участниками дистанционного электронного голосования в данном случае смогут стать около 600 тысяч человек.

Электронное дистанционное голосование на допвыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях, заявил ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Соответствующее постановление ЦИК принял на заседании в понедельник.