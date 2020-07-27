Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574981796.html
ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования
ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:53
николай булаев
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155848/40/1558484079_0:347:2959:2011_1400x0_80_0_0_f94a4f5397ba9993046e54e7269c6bac.jpg
https://ria.ru/20200727/1574975768.html
https://ria.ru/20200724/1574879562.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155848/40/1558484079_0:347:2959:2011_1400x0_80_0_0_f94a4f5397ba9993046e54e7269c6bac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155848/40/1558484079_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_dceae506f6c83e48d48fb479c697d152.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155848/40/1558484079_911:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_6aebbd45b1904acb50676eaf31e2e457.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай булаев, госдума рф, политика

ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования

13:53 27.07.2020
172
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦИК планирует в ближайшие дни представить технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования, она будет использована на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре этого года, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"В ближайшие день-два мы планируем на площадке ЦИК на стенде показать те технологии основные, которые мы исследовали, и будет представлена одна, которая будет применена. В этой части программно-технический комплекс будет работать только с 11 по 13 сентября", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Вчера, 12:49
В Минкомсвязи оценили востребованность дистанционного голосования
Он пояснил, что разработка некоторых частей комплекса продолжается "в круглосуточном режиме", и хотя есть "небольшая обеспокоенность", но "существует уверенность, что мы сделаем эту работу достаточно качественно".
"Мы работаем сейчас не только над этой программой, но и над тем, чтобы использовать в качестве дублирующих те наработки, те программно-технические решения, которые уже были апробированы на площадке Москвы", - добавил Булаев.
По его словам, участниками дистанционного электронного голосования в данном случае смогут стать около 600 тысяч человек.
Электронное дистанционное голосование на допвыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях, заявил ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Соответствующее постановление ЦИК принял на заседании в понедельник.
Согласно предлагаемой ЦИК процедуре, проголосовать дистанционно смогут жители двух регионов начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.
Здание Государственной Думы РФ
24 июля, 17:12
ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму
2100011
Обсудить 1
Николай БулаевГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Сдача ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Владимир Путин и Александр Беглов
Путин не встречался с Бегловым в Петербурге
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
ЕГЭ не показал серьезных провалов в знаниях школьников, заявил Кравцов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин назначил замглавы Роспечати
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что работу Дегтярева оценивать преждевременно
Полиция
В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale
Владислав Шапша
Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире
Президент РФ Владимир Путин
Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния