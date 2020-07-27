https://ria.ru/20200727/1574981686.html
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и почти достигло 16 миллионов, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:50
2020-07-27T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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Sanchousg80
Ну конечно, сейчас наше "независимое" правительство опять каких-нибудь режимов понавыдумывает. Больше людей умирает от отсутствия элементарной медицинской помощи, закрытых больниц, и переноса плановых операций на неопределённый срок.
84
Константин Иванов
ВОЗ нагнетает, чувствуют что их организация теряет доверие, а там и деньги, вот и "паникует". А так то лечить нужно, а не границы открывать...
81
17
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574884388_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_bb37216e78fb6ff4c78191baeb2ebe3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире