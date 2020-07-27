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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574981686.html
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и почти достигло 16 миллионов, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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Ну конечно, сейчас наше "независимое" правительство опять каких-нибудь режимов понавыдумывает. Больше людей умирает от отсутствия элементарной медицинской помощи, закрытых больниц, и переноса плановых операций на неопределённый срок.
84
ВОЗ нагнетает, чувствуют что их организация теряет доверие, а там и деньги, вот и "паникует". А так то лечить нужно, а не границы открывать...
81
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

13:50 27.07.2020 (обновлено: 15:54 27.07.2020)
16997
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и почти достигло 16 миллионов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ сообщила о почти 16 миллионах случаев COVID-19 и более 640 тысячах случаев смерти. Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось", - приводит Twitter ВОЗ заявление генерального директора.
Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 785 641, по меньшей мере 640 016 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно, сейчас наше "независимое" правительство опять каких-нибудь режимов понавыдумывает. Больше людей умирает от отсутствия элементарной медицинской помощи, закрытых больниц, и переноса плановых операций на неопределённый срок.
27 июля, 16:58
SSanchousg80
7102407
ВОЗ нагнетает, чувствуют что их организация теряет доверие, а там и деньги, вот и "паникует". А так то лечить нужно, а не границы открывать...
27 июля, 15:34
Константин Иванов
63020412
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