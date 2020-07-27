Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.