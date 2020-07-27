Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе созовет чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
"В этот четверг исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение... Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - заявил генеральный директор ВОЗ на пресс-конференции в понедельник в Женеве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.