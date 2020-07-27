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Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе созовет чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире

Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире

13:49 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе созовет чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
"В этот четверг исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение... Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - заявил генеральный директор ВОЗ на пресс-конференции в понедельник в Женеве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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