Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ

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Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.