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Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
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РИА Новости
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видео, вмф рф, видео, безопасность
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
2020-07-27T13:48
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Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ

13:48 27.07.2020
203
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
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ВМФ РФ
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