https://ria.ru/20200727/1574981497.html
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
2020-07-27T13:48
2020-07-27T13:48
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
2020-07-27T13:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.
2020-07-27T13:48
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PT0M58S
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Празднование Дня Военно-морского флота РФ завершилось торжественным салютом во многих российских городах. Пиротехническое шоу, исполненное с помощью артиллерийских залпов, наблюдали жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Владивостока. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля.