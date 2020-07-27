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Власти: второй этап ликвидации борщевика в Подмосковье почти завершен
Около 90% плана второго этапа по уничтожению борщевика Сосновского выполнено в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:47
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

Власти: второй этап ликвидации борщевика в Подмосковье почти завершен

13:47 27.07.2020
56
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Около 90% плана второго этапа по уничтожению борщевика Сосновского выполнено в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Обработано 11,5 тысяч гектаров, что составляет 90% от плана по второму этапу по уничтожению борщевика. Наибольшая площадь пораженных территорий зафиксирована в городских округах Можайский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Клин и Егорьевск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Согласно закону, утвержденному в 2018 году, собственник, игнорирующий ликвидацию борщевика на своем участке обязан заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч до миллиона рублей для юридических.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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