https://ria.ru/20200727/1574981475.html
Власти: второй этап ликвидации борщевика в Подмосковье почти завершен
Около 90% плана второго этапа по уничтожению борщевика Сосновского выполнено в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:47
2020-07-27T13:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество