Власти: второй этап ликвидации борщевика в Подмосковье почти завершен

"Обработано 11,5 тысяч гектаров, что составляет 90% от плана по второму этапу по уничтожению борщевика. Наибольшая площадь пораженных территорий зафиксирована в городских округах Можайский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Клин и Егорьевск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Согласно закону, утвержденному в 2018 году, собственник, игнорирующий ликвидацию борщевика на своем участке обязан заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч до миллиона рублей для юридических.