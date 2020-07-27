https://ria.ru/20200727/1574981380.html
Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale
ВВС Индии сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:46
2020-07-27T13:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс индии, rafale, ввс франции, франция, безопасность, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл – РИА Новости.
ВВС Индии
сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale
.
"Первые пять Rafale ВВС Индии взлетели сегодня утром с авиабазы Дассо в Мериньяке, Франция. Среди пяти самолетов - три одноместных и два двухместных самолета. Перелет (в Индию) планируется в два этапа и осуществляется пилотами ВВС", - сообщили ВВС Индии.
Отмечается, что во время первого этапа полета самолеты будут заправлены в воздухе с помощью самолета-танкера ВВС Франции.
"Самолеты, скорее всего, достигнут базы ВВС Амбала 29 июля", - отмечается в сообщении ВВС.
Индия заключила соглашение о покупке 36 истребителей Dassault Rafale в 2016 году, его стоимость оценивается в 590 миллиардов рупий (7,8 миллиарда долларов). По условиям соглашения, Индии должны быть поставлены 28 одноместных и восемь двухместных самолетов Rafale.
Как сообщило посольство Индии во Франции, поставка всех истребителей по этому контракту будет завершена к концу 2021 года.
Ранее отмечалось, что истребители Rafale дадут Индии превосходство над ВВС соседних стран за счет своего вооружения, в частности ракет "воздух-воздух" Meteor, которые имеют дальность действия до 150 километров, и ракет "воздух-земля" Scalp, имеющие дальность полета до 300 километров.