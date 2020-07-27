Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл – РИА Новости. ВВС ВВС Индии сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale

"Первые пять Rafale ВВС Индии взлетели сегодня утром с авиабазы Дассо в Мериньяке, Франция. Среди пяти самолетов - три одноместных и два двухместных самолета. Перелет (в Индию) планируется в два этапа и осуществляется пилотами ВВС", - сообщили ВВС Индии.

Отмечается, что во время первого этапа полета самолеты будут заправлены в воздухе с помощью самолета-танкера ВВС Франции.

"Самолеты, скорее всего, достигнут базы ВВС Амбала 29 июля", - отмечается в сообщении ВВС.

Индия заключила соглашение о покупке 36 истребителей Dassault Rafale в 2016 году, его стоимость оценивается в 590 миллиардов рупий (7,8 миллиарда долларов). По условиям соглашения, Индии должны быть поставлены 28 одноместных и восемь двухместных самолетов Rafale.

Как сообщило посольство Индии во Франции, поставка всех истребителей по этому контракту будет завершена к концу 2021 года.