Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574981380.html
Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale
ВВС Индии сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:46
ввс индии
rafale
ввс франции
франция
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_0:191:2878:1810_1400x0_80_0_0_17e6bd27f6945aa21a339ca72d4d3ae5.jpg
https://ria.ru/20190617/1555633861.html
1
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_0:191:2878:1810_1400x0_80_0_0_17e6bd27f6945aa21a339ca72d4d3ae5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_106:0:2773:2000_1400x0_80_0_0_4720d44aa961800284fe2d7e230c3efe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_440:0:2440:2000_1400x0_80_0_0_44f6e6ae9aa7a6fc07779e7a80735f50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввс индии, rafale, ввс франции, франция, безопасность, в мире

Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale

13:46 27.07.2020
319
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл – РИА Новости. ВВС Индии сообщили о получении первых пяти французских истребителей Rafale.
"Первые пять Rafale ВВС Индии взлетели сегодня утром с авиабазы Дассо в Мериньяке, Франция. Среди пяти самолетов - три одноместных и два двухместных самолета. Перелет (в Индию) планируется в два этапа и осуществляется пилотами ВВС", - сообщили ВВС Индии.
Отмечается, что во время первого этапа полета самолеты будут заправлены в воздухе с помощью самолета-танкера ВВС Франции.
"Самолеты, скорее всего, достигнут базы ВВС Амбала 29 июля", - отмечается в сообщении ВВС.
Индия заключила соглашение о покупке 36 истребителей Dassault Rafale в 2016 году, его стоимость оценивается в 590 миллиардов рупий (7,8 миллиарда долларов). По условиям соглашения, Индии должны быть поставлены 28 одноместных и восемь двухместных самолетов Rafale.
Как сообщило посольство Индии во Франции, поставка всех истребителей по этому контракту будет завершена к концу 2021 года.
Ранее отмечалось, что истребители Rafale дадут Индии превосходство над ВВС соседних стран за счет своего вооружения, в частности ракет "воздух-воздух" Meteor, которые имеют дальность действия до 150 километров, и ракет "воздух-земля" Scalp, имеющие дальность полета до 300 километров.
Площадь в Мадриде
17 июня 2019, 14:41
Испания присоединилась к Франции и Германии в разработке нового истребителя
2101305
Обсудить 1
ВВС ИндииRafaleВВС ФранцииФранцияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Волонтер держит в руках медицинские маски
В СПЧ предложили поддержать семьи волонтеров, умерших от COVID-19
Учения Sea Breeze в Черном море
В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ВМФ в этом году получит рекордные 14 боевых кораблей
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в Китай
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Российские военные на Кавказе
Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Британцы признали мощь российского флота
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Гособоронзаказ дает ОСК 83% выручки, заявил Рахманов
Душанбе, Таджикистан
Таджикистан принимает меры против проникновения боевиков из Афганистана
Полиция
В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Небеса портовых городов осветили салюты в честь дня ВМФ
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Марш националистов на Украине
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния