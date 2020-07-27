В СПЧ предложили поддержать семьи волонтеров, умерших от COVID-19

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ считают необходимым поддержать не только семьи медработников, погибших при борьбе с пандемией коронавируса, но и семьи всех помогавших им сотрудников медучреждений и волонтеров, сообщается на сайте СПЧ.
"Сегодня семьям медицинских работников, погибшим от коронавируса, государство выплачивает денежную компенсацию. Но в этот перечень не попали лица, которые обеспечивают работу медиков и медицинских учреждений (или помогают им), также находясь на передовой в борьбе с эпидемией – волонтеры, водители, охранники медицинских учреждений, весь технический персонал (от уборщиц до инженеров спецоборудования). На взгляд членов СПЧ, необходимо поддержать просьбу медицинских работников и просить правительство РФ расширить этот перечень лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число выявленных случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 5635 - до 818 120.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.