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Распространение нового коронавируса
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В СПЧ предложили поддержать семьи волонтеров, умерших от COVID-19
Члены Совета по правам человека при президенте РФ считают необходимым поддержать не только семьи медработников, погибших при борьбе с пандемией коронавируса, но РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

В СПЧ предложили поддержать семьи волонтеров, умерших от COVID-19

13:46 27.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовВолонтер держит в руках медицинские маски
Волонтер держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
Волонтер держит в руках медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ считают необходимым поддержать не только семьи медработников, погибших при борьбе с пандемией коронавируса, но и семьи всех помогавших им сотрудников медучреждений и волонтеров, сообщается на сайте СПЧ.
"Сегодня семьям медицинских работников, погибшим от коронавируса, государство выплачивает денежную компенсацию. Но в этот перечень не попали лица, которые обеспечивают работу медиков и медицинских учреждений (или помогают им), также находясь на передовой в борьбе с эпидемией – волонтеры, водители, охранники медицинских учреждений, весь технический персонал (от уборщиц до инженеров спецоборудования). На взгляд членов СПЧ, необходимо поддержать просьбу медицинских работников и просить правительство РФ расширить этот перечень лиц", - говорится в сообщении.
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Как сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число выявленных случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 5635 - до 818 120.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
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