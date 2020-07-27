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Новости Подмосковья
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Свыше 2,2 тысячи участков, зараженных борщевиком, выявили в Подмосковье
Более двух тысяч участков, зараженных борщевиком Сосновского, выявили на территории Московской области с начала года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:45
новости подмосковья
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

Свыше 2,2 тысячи участков, зараженных борщевиком, выявили в Подмосковье

13:45 27.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более двух тысяч участков, зараженных борщевиком Сосновского, выявили на территории Московской области с начала года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Прорастание борщевика Сосновского выявлено более чем на 2 200 земельных участков, находящихся в частной собственности. В текущем году в регионе ведутся работы по ликвидации борщевика на более чем семи тысяч земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Согласно закону, утвержденному в 2018 году, собственник игнорирующий ликвидацию борщевика на своем участке обязан заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч до миллиона рублей для юридических.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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