Свыше 2,2 тысячи участков, зараженных борщевиком, выявили в Подмосковье

"Прорастание борщевика Сосновского выявлено более чем на 2 200 земельных участков, находящихся в частной собственности. В текущем году в регионе ведутся работы по ликвидации борщевика на более чем семи тысяч земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.