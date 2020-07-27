Столичный хлебокомбинат получил заем от города на развитие производства

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московский хлебокомбинат "Черёмушки" получил от правительства Московский хлебокомбинат "Черёмушки" получил от правительства Москвы инвестиционный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Льготный заем выдан кондитерско-булочному комбинату "Черёмушки" Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Срок займа составляет 2 года, льготная ставка – 2% годовых. Выделенные средства позволят на полную мощность использовать новые высокотехнологичные линии, которые были введены в эксплуатацию в мае этого года", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что предприятие потратит полученные средства на пополнение оборотных средств – оплату сырья и материалов. Этой весной комбинат ввел в эксплуатацию две линии по производству подового ("Столичный") и формового ("Бородинский", "Дарницкий") хлеба мощностью 50 тонн в сутки. Сегодня на территории комбината реализуется крупный инвестиционный проект по созданию нового цеха площадью 6000 квадратных метров.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году правительство Москвы присвоило комбинату "Черемушки" статус промышленного комплекса. Это позволило предприятию получать значительные льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам.

"Статус промышленного комплекса помог комбинату за счет экономии на налогах получить дополнительные средства на развитие в размере более 15 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.