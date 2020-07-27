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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Столичный хлебокомбинат получил заем от города на развитие производства
Московский хлебокомбинат "Черёмушки" получил от правительства Москвы инвестиционный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие производства, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
московская область (подмосковье)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), экономика

Столичный хлебокомбинат получил заем от города на развитие производства

13:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московский хлебокомбинат "Черёмушки" получил от правительства Москвы инвестиционный заем в размере 100 миллионов рублей на развитие производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Льготный заем выдан кондитерско-булочному комбинату "Черёмушки" Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Срок займа составляет 2 года, льготная ставка – 2% годовых. Выделенные средства позволят на полную мощность использовать новые высокотехнологичные линии, которые были введены в эксплуатацию в мае этого года", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что предприятие потратит полученные средства на пополнение оборотных средств – оплату сырья и материалов. Этой весной комбинат ввел в эксплуатацию две линии по производству подового ("Столичный") и формового ("Бородинский", "Дарницкий") хлеба мощностью 50 тонн в сутки. Сегодня на территории комбината реализуется крупный инвестиционный проект по созданию нового цеха площадью 6000 квадратных метров.
В пресс-службе напомнили, что в 2016 году правительство Москвы присвоило комбинату "Черемушки" статус промышленного комплекса. Это позволило предприятию получать значительные льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам.
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"Статус промышленного комплекса помог комбинату за счет экономии на налогах получить дополнительные средства на развитие в размере более 15 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
На комбинате "Черемушки" работают 955 человек, которые выпускают пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с полезными добавками, сдобную и слоеную выпечку — в общей сложности не менее 100 тонн ежедневно. Основными потребителями продукции предприятия являются торговые точки Москвы и Московской области.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосковская область (Подмосковье)Экономика
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