Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 125

"За период наблюдения в области отмечено 125 летальных случаев. 5113 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели", - говорится в сообщении.

За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 30 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы три пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 22 пациента с ОРВИ и 465 - с пневмонией.