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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 125
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за два дня выросло до 125, сообщила в понедельник администрация... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:42
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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 125

13:42 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за два дня выросло до 125, сообщила в понедельник администрация региона.
К 25 июля в области скончались 123 пациента. Выздоровели 5103.
"За период наблюдения в области отмечено 125 летальных случаев. 5113 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели", - говорится в сообщении.
За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 30 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы три пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 22 пациента с ОРВИ и 465 - с пневмонией.
Всего в области зарегистрированы 5490 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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