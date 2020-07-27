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Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:39
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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велес капитал, китай, вашингтон (город), сша, экономика

Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт

13:39 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта "Ямал СПГ" в Китай
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в Китай
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта "Ямал СПГ" в Китай . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
"Основные преимущества российского СПГ: более низкая себестоимость производства и хорошие торговые отношения с Китаем. Отношения между Китаем и США находятся в худшем состоянии, наверное, за всю историю. Развитие торговли между этими странами в таких условиях выглядит проблематичным, поэтому Китай старается снизить зависимость от недружелюбно настроенного партнера. Поэтому спрос на российский газ растет", - сказал эксперт.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Вчера, 12:54
Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай, сообщили СМИ
Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что Россия в июне опередила США по поставкам СПГ в Китай. Так, РФ поставила 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%. Тем временем импорт СПГ из США за прошедший месяц составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.
Отношения США и Китая в настоящий момент накалены по целому ряду различных вопросов, включая торговые отношения. Наладить последние призвано торговое соглашение, первая фаза которого была подписана в январе.
В рамках первой части соглашения Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
9 июля, 08:00
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
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Велес КапиталКитайВашингтон (город)СШАЭкономика
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