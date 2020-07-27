Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт

"Основные преимущества российского СПГ: более низкая себестоимость производства и хорошие торговые отношения с Китаем. Отношения между Китаем и США находятся в худшем состоянии, наверное, за всю историю. Развитие торговли между этими странами в таких условиях выглядит проблематичным, поэтому Китай старается снизить зависимость от недружелюбно настроенного партнера. Поэтому спрос на российский газ растет", - сказал эксперт.

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что Россия в июне опередила США по поставкам СПГ в Китай. Так, РФ поставила 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%. Тем временем импорт СПГ из США за прошедший месяц составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.